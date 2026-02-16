Adiós al boho chic veraniego: Zaira Nara marcó su estilo en el frío con un look tendencia

Zaira Nara se coronó como una de las modelos más arriesgadas al momento de marcar tendencia y presentarse en diferentes eventos. Desde plumas llamativas y transparencias jugadas hasta fusiones de estilos con temporadas, se volvió furor entre los usuarios de las redes sociales y los expertos fashionistas. En los últimos días, se alejó del verano de Latinoamérica y decidió disfrutar de unos días a pura nieve en una estación de esquí en Italia. Fue allí que optó por lucir un look boho chic, dejando en claro que es un estilo perfecto para el invierno en la montaña.

Zaira Nara en la nieve de Italia

Adiós al boho chic veraniego: Zaira Nara fusionó el frío de la montaña con el estilo bohemio

Zaira Nara se alejó del verano en Punta del Este, para disfrutar de unas semanas épicas en Livigno Ski Area, un impactante parque de esquí de Italia. Allí, disfrutó de fiestas en la noche, un día de San Valentín a puro fashionismo, y días enteros en la montaña nevada. Sin embargo, los expertos fashionistas y sus seguidores no dudaron en destacar todos los looks que eligió para cada ocasión, coronándola una vez más como una de las modelos más jugadas al momento de mostrar su estilo de la moda.

Entre tops, crop buzos y plumas, se destacó un espectacular look boho chic que se robó los aplausos de todos y marcó la tendencia. Si bien el estilo bohemio es más elegido en el invierno de la Argentina, donde la nieve no llega, ella demostró que su fusión con el frío de la montaña puede dejar una diferencia excepcional en la industria. Es así como modeló un pantalón holgado de estilo depotivo gris, junto a una camisa atada de las mismas tonalidades. Para darle el toque boho, cerró con una campera abierta de lana, que se manejaba entre el marrón y el rojo.

Looks veraniegos para la nieve de la montaña: los llamativos looks de Zaira Nara

Zaira Nara se llevó los aplausos de los fanáticos de la moda, al jugársela en sus vacaciones de invierno con la fusión de prendas épicas del verano. Desde crop top, escotes pronunciados y bikinis, ella demostró que la ropa no se debe guardar solo para una temporada, sino que puede utilizarse incluso en las bajas temperaturas. De esta manera, causó furor al mostrar algunos de sus mejores looks en la Italia nevada y apostar por nuevas prendas.

Los looks de Zaira Nara en la nieve

Es así como llevó un lookazo boho chic para la montaña, y le dijo adiós al estilo solo en verano. Los usuarios no tardaron en halagarla, al igual que en dejar sus opiniones sobre sus jugadas propuestas. Zaira Nara es una de las más queridas en redes sociales y por la industria de la moda, gracias a su estilo único y su capacidad de fusionar en diferentes ocasiones. Esta vez se alejó de las altas temperaturas y demostró que el invierno puede tener tantas posibilidades de combinación como el verano.

A.E