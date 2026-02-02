¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, lunes 2 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 2 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Este lunes te invita a arrancar con calma, aunque no sea lo tuyo. Evitá las reacciones impulsivas y escuchá antes de actuar. Una conversación clave puede acomodarte ideas que venían desordenadas.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Arrancás la semana con ganas de seguridad y estabilidad. Es un buen día para ordenar temas pendientes y priorizar tu bienestar. Un gesto simple puede acercarte a alguien importante.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente está a mil y necesitás foco. Organizá el día para no dispersarte. Una noticia inesperada puede cambiarte los planes, pero para mejor si sabés adaptarte.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones están más sensibles de lo habitual. No te guardes lo que sentís, pero tampoco reacciones desde el enojo. Un gesto de alguien cercano te devuelve tranquilidad.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Es un lunes ideal para tomar iniciativa. Confiá en tu intuición y animate a decir lo que pensás. En lo laboral o personal, tu seguridad va a marcar la diferencia.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Necesitás orden para empezar bien la semana. No quieras controlar todo: soltá un poco y priorizá lo importante. Buen momento para resolver algo que venía trabado.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Este lunes te pide equilibrio. Evitá cargar con problemas ajenos y poné límites claros. Un plan tranquilo hacia el final del día te va a hacer muy bien.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día intenso, pero productivo si sabés canalizar la energía. No te enganches en discusiones innecesarias. Una charla honesta puede fortalecer un vínculo importante.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Arrancás con ganas de cambio. Es un buen día para proyectar viajes, estudios o nuevas ideas. Mantené los pies sobre la tierra y avanzá paso a paso.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La responsabilidad pesa, pero rendís mejor si no te exigís de más. Delegar también es avanzar. Un reconocimiento, aunque pequeño, te levanta el ánimo.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu creatividad está en alza. Animate a proponer algo distinto, incluso si genera dudas. Un intercambio inesperado te deja pensando en un nuevo rumbo.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Día para escucharte y no forzar decisiones. Seguí tu intuición y respetá tus tiempos. Un mensaje o señal te confirma que vas por el camino correcto.