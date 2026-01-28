Así es la cocina de Maxi López en Argentina: diseño moderno, madera clara y espíritu hogareño

Maxi López mostró cómo está decorada su cocina en Argentina, un espacio que combina diseño moderno, madera clara y espíritu hogareño. La elección de materiales y la disposición del mobiliario reflejan una propuesta actual que integra funcionalidad y calidez en un ambiente pensado para facilitar la vida cotidiana.

Maxi López sorprendió a todos con su cocina de madera clara y diseño moderno

Maxi López se suma a la conversación sobre interiorismo al mostrar su cocina de estilo moderno en su casa de Argentina. La decoración está marcada por la presencia de madera clara y un aire hogareño. El espacio se integra con las tendencias actuales, donde la estética y la practicidad conviven en armonía.

En un video reciente que compartió en su cuenta de Instagram, el exfutbolista dejó ver gran parte del espacio donde practica sus platos para MasterChef Celebrity. El ambiente combina diseño moderno, detalles en madera clara y espíritu hogareño que refleja la tendencia actual en decoración.

En este contexto, la cocina de Maxi López se presenta como un ambiente amplio y luminoso, donde la madera clara domina la escena y aporta calidez. Los muebles de líneas simples y el uso de tonos neutros refuerzan la idea de un espacio moderno, pero al mismo tiempo cercano y funcional. La disposición del mobiliario permite aprovechar cada rincón, generando una sensación de orden y practicidad.

El diseño por el que se declinó el exdelantero responde a una tendencia que busca unir estética y funcionalidad. La elección de materiales naturales, como la madera, se combina con electrodomésticos de última generación, logrando un equilibrio entre lo contemporáneo y lo hogareño. Este tipo de ambientes se consolida como protagonista en las viviendas modernas.

La cocina y la pasión por la gastronomía de Maxi López

En su posteo de Instagram, Maxi López sorprendió al compartir consejos sobre pastelería, mostrando que la cocina no es solo un lugar de diseño, sino también de actividad cotidiana. Sus recomendaciones reflejaron su interés por la gastronomía y dejaron ver un costado del jugador que no es tan conocido.

Los tips que compartió se centraron en técnicas simples y útiles, pensadas para quienes disfrutan de preparar recetas en casa. Este gesto permitió ver cómo el espacio se utiliza en la vida diaria, más allá de su estética. La cocina se convierte así en un escenario donde se mezclan diseño, funcionalidad y momentos familiares.

El espíritu hogareño se percibe en la disposición de los elementos y en la manera en que el espacio se integra con el resto de la casa. La cocina transmite cercanía y practicidad, sin perder el carácter moderno que la distingue. Este equilibrio es clave en las propuestas actuales de interiorismo, donde se busca que cada ambiente se destaque.

Maxi López mostró en Argentina su cocina de diseño moderno, con madera clara y espíritu hogareño. El espacio reflejó la tendencia actual de integrar funcionalidad y estética, convirtiéndose en un ambiente central de la vivienda donde la calidez de los materiales y la disposición acompañan la vida cotidiana.

