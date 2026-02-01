Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo mensual para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Horóscopo mensual de febrero: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Mago

Febrero se presenta como un mes potente y expansivo para Aries. La carta del Mago confirma que todo lo que pidas puede concretarse: cambios de casa, de trabajo, el inicio de un negocio propio o una reinvención personal están bien aspectados. Eso sí, la salud será el punto a cuidar, con especial atención a temas hormonales, tiroides, próstata, vejiga y sistema urinario. Organizá mejor tus días, dormí bien y mantené una rutina de ejercicio.

Mejores días: 1, 3, 7, 9, 11, 13, 20, 21, 26 y 28.

Día clave: Viernes.

Números de la suerte: 1, 33 y 45.

Colores: Rojo y amarillo.

Recomendaciones: Cambiá el look, renová el guardarropa y evitá contar tus planes. Prendé una veladora verde o blanca para el Arcángel Rafael, quien te ayudará a sanar cuerpo, mente y espíritu.

Amor: Compatibilidad con Cáncer, Leo y Capricornio. Se activan propuestas de compromiso y decisiones importantes alrededor del 13 y 14.

Mensaje clave: Silenciá la mente, no sobrepienses y soltá culpas del pasado.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Sol

Febrero llega con brillo, estabilidad y buenas noticias económicas para Tauro. Dinero que se cobra, amor correspondido y una sensación de bienestar general marcan el mes. El punto débil estará en la espalda baja, riñones y torceduras, por lo que conviene bajar el ritmo y evitar esfuerzos innecesarios.

Mejores días: 2, 5, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 27 y 28.

Día clave: Miércoles.

Números de la suerte: 5, 10 y 28.

Colores: Blanco y azul fuerte.

Recomendaciones: Sé auténtico, no te compares ni copies a nadie. Usá un listón rojo en el tobillo izquierdo y prendé una veladora roja para protección.

Amor: Compatibilidad con Virgo, Sagitario y Capricornio. Relaciones que avanzan paso a paso.

Arcángel protector: Miguel, para cortar envidias y chismes.

Mensaje clave: Soltá el pasado y confiá en tu propio camino.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: La Torre

Febrero será un mes de limpieza emocional para Géminis. La Torre invita a soltar personas tóxicas, malentendidos y vínculos que ya no suman. El estrés y los nervios pueden afectar tu bienestar, por lo que es clave moverte, meditar y cambiar la rutina.

Mejores días: 1, 4, 6, 9, 10, 15, 20, 21, 25 y 27.

Día clave: Martes.

Números de la suerte: 16, 17 y 29 (cinco golpes de suerte).

Colores: Naranja y blanco.

Recomendaciones: Estudiar, aprender idiomas o iniciar un negocio propio será clave. Prendé una veladora morada o rosa e invocá al Arcángel Metatrón.

Amor: Compatibilidad con Capricornio, Acuario y Libra. Propuestas firmes y declaraciones inesperadas.

Mensaje clave: Viví el presente sin castigarte.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Febrero trae estabilidad económica, pero también alerta máxima frente a envidias y malas energías. El estrés acumulado puede manifestarse en problemas digestivos, colitis o gastritis, por lo que es fundamental actuar y no sobrepensar.

Mejores días: 1, 3, 6, 9, 11, 15, 17, 20, 21 y 27.

Día clave: Martes.

Números de la suerte: 11, 26 y 39.

Colores: Rojo y negro.

Recomendaciones: Protegete con el Arcángel Miguel, usá escapulario y prendé una veladora roja o blanca.

Amor: Compatibilidad con Aries, Piscis y Escorpio.

Mensaje clave: Actuá con decisión y delegá responsabilidades.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: As de Oros

Triunfo total para Leo en febrero. Crecimiento económico, reconocimiento laboral y oportunidades rápidas están a la orden del día. Será un mes muy activo, con viajes, contratos y reuniones constantes.

Mejores días: 1, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 26 y 28.

Día clave: Miércoles.

Números de la suerte: 14, 19 y 25.

Colores: Verde y rojo.

Recomendaciones: Renová la casa, ordená espacios y usá canela en la bolsa para cortar malas vibras.

Amor: Compatibilidad con Libra, Sagitario y Aries.

Arcángel protector: Gabriel.

Mensaje clave: Saná rencores y madurá emocionalmente.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: La Estrella

Febrero será un mes de reinvención y cierre de contratos para Virgo. La suerte acompaña trámites legales, viajes y temas migratorios. El estrés y las tensiones musculares pueden pasar factura si no aflojás el control.

Mejores días: 1, 2, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 21, 24 y 28.

Día clave: Jueves.

Números de la suerte: 13, 22 y 27.

Colores: Amarillo y negro.

Recomendaciones: Usá plata como amuleto y caminá más.

Amor: Compatibilidad con Géminis, Tauro y Capricornio.

Arcángel protector: Jofiel.

Mensaje clave: El amor no se ruega, se disfruta.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Emperador

Febrero marca un antes y un después en lo laboral para Libra. Ascensos, mejoras salariales y nuevas responsabilidades están bien aspectadas. Atención a huesos, rodillas y cintura.

Mejores días: 2, 4, 5, 10, 12, 15, 17, 21 y 26.

Día clave: Viernes.

Números de la suerte: 18, 30 y 40.

Colores: Azul y blanco.

Recomendaciones: Usá perfume de sándalo y prendé veladora azul o blanca.

Amor: Compatibilidad con Acuario, Piscis y Cáncer.

Arcángel protector: Miguel.

Mensaje clave: Abrí los ojos y confiá en tu intuición.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: La Justicia

El karma positivo llega para Escorpio. Todo lo bueno que diste vuelve multiplicado. Será clave manejar el carácter, evitar chismes y mantener perfil bajo.

Mejores días: 3, 5, 8, 10, 13, 15, 20, 22, 25 y 28.

Día clave: Lunes.

Números de la suerte: 2, 7 y 48.

Colores: Amarillo y naranja.

Recomendaciones: Chequeos médicos y orden de papeles.

Amor: Compatibilidad con Sagitario, Piscis y Cáncer.

Arcángel protector: Rafael.

Mensaje clave: Flexibilizá y confiá en el proceso.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Loco

Febrero trae madurez emocional, crecimiento y oportunidades únicas. Es el mes para avanzar sin miedo, cambiar de trabajo, invertir y mejorar la economía.

Mejores días: 3, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 25 y 27.

Día clave: Miércoles.

Números de la suerte: 23, 34 y 77 (cinco golpes de suerte).

Colores: Verde y blanco.

Recomendaciones: Soltá vicios, dormí mejor y cuidá la salud.

Amor: Compatibilidad con Aries, Leo y Libra.

Arcángel protector: Uriel.

Mensaje clave: El gran amor y el gran negocio llegan ahora.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Emperador

Febrero marca orden, estabilidad y decisiones firmes. Es un mes ideal para acomodar temas laborales, asumir liderazgo y concretar proyectos que venían demorados.

Mejores días: 2, 6, 8, 14, 18, 20, 21, 24 y 28.

Día clave: Lunes.

Números de la suerte: 4, 17 y 29 (avance seguro).

Colores: Marrón y azul oscuro.

Recomendaciones: Bajá la rigidez, delegá y cuidá el descanso.

Amor: Compatibilidad con Tauro, Virgo y Escorpio.

Arcángel protector: Miguel.

Mensaje clave: Tu constancia empieza a dar frutos visibles.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: La Estrella

Febrero te trae renovación, esperanza y claridad emocional. Es un mes para animarte a lo distinto, cerrar ciclos y apostar a lo que te entusiasma de verdad.

Mejores días: 1, 5, 7, 12, 15, 18, 23 y 26.

Día clave: Jueves.

Números de la suerte: 11, 22 y 39 (golpe de suerte inesperado).

Colores: Celeste y plateado.

Recomendaciones: Confiá más en tu intuición y soltá expectativas ajenas.

Amor: Compatibilidad con Géminis, Libra y Sagitario.

Arcángel protector: Rafael.

Mensaje clave: Lo que soñás empieza a materializarse.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: La Luna

Febrero es un mes de sensibilidad, intuición y revelaciones internas. Ideal para sanar emociones, tomar decisiones desde el corazón y cerrar historias pendientes.