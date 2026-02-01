Adiós al boho chic: Mía Cambiaso marca tendencia con el look anti boho urbano

Durante años, el boho chic dominó el imaginario de la moda joven: telas fluidas, estampas étnicas, capas superpuestas y un aire despreocupado que mezclaba espíritu libre con glamour relajado. Sin embargo, como toda tendencia fuerte, también empieza a mostrar signos de agotamiento. En ese contexto aparece Mía Cambiaso, que sin estridencias ni excesos propone un giro claro: el anti boho urbano, una estética que deja atrás lo ornamental para abrazar la simpleza, la estructura y la ciudad como escenario principal.

El look anti boho chic de Mía Cambiaso

El look que tiene como protagonista a Mía Cambiaso habla con convicción. Tonos neutros, casi monocromáticos, reemplazan los estampados; las siluetas son cortas y definidas, lejos de los largos vaporosos; y las prendas parecen pensadas para caminar la ciudad con actitud antes que para flotar en un festival. Chaqueta y falda en clave utilitaria, un top negro que suma contraste y zapatillas blancas que anclan el conjunto en el street style actual: todo responde a una lógica minimalista, funcional y moderna.

Mía Cambiaso.

El look de la hija de María Vázquez, es una respuesta generacional a una estética que se volvió previsible. Donde el boho acumulaba, el look urbano resta. Donde antes había textura y movimiento, ahora hay líneas limpias y una sensualidad más directa, casi accidental. La piel aparece sin dramatismo, el diseño se vuelve protagonista y la actitud lo termina de definir.

Mía Cambiaso encarna esta transición de manera natural. Su estilo no necesita artificios ni guiños nostálgicos: es contemporáneo, consciente y alineado con una forma de vestir que privilegia la identidad antes que la tendencia pasajera. El anti boho urbano no reniega del pasado, pero sí lo deja atrás para construir algo nuevo, más acorde al ritmo de la ciudad y a una moda que hoy valora la claridad estética.

Mía Cambiaso.

Así, el mensaje es claro: el boho chic ya no es el uniforme indiscutido del cool. En su lugar, emerge una estética más sobria y segura, donde menos es más y cada prenda cumple un rol preciso. Mia Cambiaso no solo lo interpreta, sino que lo pone en escena como una declaración de estilo. Una prueba de que la moda, cuando evoluciona, también sabe simplificarse.