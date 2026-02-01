¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 1 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 1 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El domingo te invita a frenar un poco el impulso y escuchar más al cuerpo. Si estás cansado, no te exijas de más. Una charla sincera puede ordenar emociones que venían desbordadas.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día ideal para disfrutar sin culpa de los pequeños placeres: buena comida, música y calma. Una propuesta inesperada podría tentarte a salir de la rutina. Animate.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La cabeza no para, pero el día pide menos análisis y más disfrute. Soltar el celular y conectarte con el presente te va a hacer bien. Buen momento para encuentros distendidos.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Domingo de hogar y emociones. Necesitás rodearte de gente que te haga sentir contenido. Escuchá tu intuición: si algo no te vibra, no insistas.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de compartir y ser protagonista, pero el clima es más íntimo que social. Bajá un cambio y disfrutá de conversaciones profundas. Menos show, más verdad.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Soltar el control también es descanso. No todo tiene que estar perfecto para disfrutar. Un plan simple puede convertirse en el mejor del día si aflojás la exigencia.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio llega cuando te ponés a vos en primer lugar. Buen día para mimarte y decir que no sin culpa. En el amor, una charla pendiente puede aclarar el panorama.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Domingo introspectivo. Necesitás silencio o tiempo a solas para ordenar lo que sentís. No te apures a sacar conclusiones: todo se acomoda si esperás un poco más.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las ganas de moverte y cambiar de aire están a flor de piel. Ideal para una escapada corta o un plan improvisado. Conectarte con amigos te levanta el ánimo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El descanso también es productivo, aunque te cueste creerlo. Permitite no hacer nada sin sentir culpa. Una charla familiar puede darte una nueva perspectiva.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Domingo para ser fiel a tu esencia. Hacé lo que tengas ganas, aunque no encaje con lo esperado. Una idea loca puede terminar siendo un gran plan.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Sensibilidad en alza. Buscá actividades que te conecten con lo emocional y lo creativo. Escuchar música o escribir puede ayudarte a soltar lo que venís cargando.