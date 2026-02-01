Wanda Nara mostró su lujoso vestidor repleto de carteras y un regalo de Maxi López se robó la atención

Arrancó febrero y Wanda Nara arrancó de lleno con la mudanza a su nueva mansión, una extravagante vivienda en el Yacht Club, un espacio exclusivo que refleja su estilo de vida marcado por el lujo y la sofisticación. Con un valor millonario y comodidades únicas, la empresaria mostró uno de los rincones más especiales: su vestidor repleto de carteras. Además, sumó un sentido regalo que le realizó su exmarido, Maxi López.

El vestidor de Wanda Nara como marca registrada

Wanda Nara se transformó en una figura pública sumamente requerida en los medios por su impronta única y su estilo de vida extravagante. Apasionada por los zapatos y las carteras, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) prendió la cámara de su teléfono celular y compartió cómo quedó adornado su exclusivo vestidor cubierto con piezas únicas de diseño.

Wanda Nara | Instagram

Para la mediática, las carteras son una parte fundamental de su vida. Tal es así que creó un cuarto destinado únicamente para ser exhibidas y atesoradas. Además, adaptó este sitio combinando lujo, orden y funcionalidad. Para ello, colocó estanterías flotantes en madera y formando líneas rectas. A su vez, se destacan detalles de iluminación led ubicados en sectores estratégicos para resaltar cada pieza.

Uno de los detalles que no pasó desapercibido fue la disposición de los mismos: teniendo en cuenta los modelos y la colorimetría, la exesposa de Mauro Icardi desplegó cada uno de ellos de manera ordenada, simétrica y respetando la paleta de colores. En otras palabras, los bolsos negros fueron colocados en el área central, mientras que los de tono marrones y beiges los ubicó en la parte superior y, los diseños con estampados de Hello Kitty, rosas y rojos, los dispuso en la zona inferior; todos ellos al alcance de la mano.

Como si fuera una tienda exclusiva sólo para ella, la mayor de las hermanas Nara se vanaglorió de su exclusivo vestidor compuesto por amplios ventanales, presencia de luz natural y una fusión armónica con el exterior de la propiedad, donde nada está librado al azar. Cabe destacar que también cuenta con camarín propio, una distribución pensada para optimizar el orden y la comodidad.

Vestidor de Wanda Nara | Instagram

El regalo de Maxi López a Wanda Nara

Wanda Nara fue una de las protagonistas indiscutidas de la época dorada de Maxi López. Sin embargo, antes de su casamiento en 2008, el papá de sus hijos varones se desempeñó como delantero en el Barcelona FC. Como gesto de amor, el exfutbolista le regaló la emblemática camiseta del azulgrana a la cual enmarcó para preservarla intacta.

La tenencia de esta reliquia familiar es un tesoro que la presentadora de Telefe no sólo guarda para ella y su historia de amor con el concursante de MasterChef Celebrity, sino también para honrar el pasado futbolístico del papá de Valentino, Constantino y Benedicto López.

Regalos de Wanda Nara | Instagram

Aunque muchos podrían interpretar esta fotografía como un gesto de provocación, Wanda también fotografió el obsequio que recibió por parte del brasilero Kaka. Se trata de la camiseta del Sao Pablo FC, el equipo que lo vio nacer al mediocampista, quien luego se consagró en uno de los máximos referentes de una generación por su habilidad y su visión del juego. Ambos cuadros formarán parte de la decoración de la verdadera “Casa de los Sueños”, aunque todavía no enseñó el lugar en el que quedarán colgados definitivamente.

De esta manera, Wanda Nara le hizo honor a la frase “si me sobra un cuarto lo convierto vestidor” y dejó en claro que este espacio forma parte de su ADN. Este rincón no solo representa la fantasía cumplida de quienes sienten pasión por el universo fashion, sino que también simboliza un nuevo capítulo en su presente personal. Además, consolida su imagen pública como ícono del lifestyle de lujo, donde la estética, el orden y los detalles a medida son protagonistas.

NB