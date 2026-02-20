¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, viernes 20 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 20 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día intenso, Aries. Vas a sentir que todo se acelera, especialmente en el trabajo. Puede aparecer una oportunidad inesperada, pero ojo con reaccionar impulsivamente. En el amor, mejor bajar un cambio y escuchar más.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás estabilidad y hoy vas a buscarla activamente. Es un buen día para ordenar cuentas o tomar decisiones financieras. En pareja, se viene una charla importante que puede fortalecer el vínculo.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza va a mil. Hay noticias, mensajes o propuestas que te entusiasman. Ideal para reuniones y negociaciones. En lo emocional, tratá de no dispersarte: alguien espera más claridad de tu parte.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Día sensible, Cáncer. Vas a estar más intuitivo que nunca. Confiá en lo que sentís. En lo laboral, podés recibir reconocimiento por algo que venís haciendo hace tiempo. Momento clave para cerrar etapas.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu magnetismo está a pleno. Si tenés que presentarte, vender una idea o conquistar, este es tu día. En lo económico, evitá gastos impulsivos. En el amor, pasión asegurada.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Organización y foco: esa es la clave. Hoy podés resolver un tema que te tenía preocupado. En pareja, intentá no ser tan crítico. A veces está bueno soltar el control y dejar fluir.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Día ideal para acuerdos y reconciliaciones. Tu energía diplomática te va a ayudar a destrabar situaciones. En lo laboral, aparece una propuesta interesante. En el amor, buscá equilibrio sin dejar de lado lo que vos querés.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Emociones intensas. Puede que algo del pasado vuelva a aparecer. No es casualidad: es momento de sanar. En el trabajo, intuición afilada para detectar oportunidades ocultas.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Ganas de expandirte, viajar o empezar algo nuevo. Si no podés hacerlo físicamente, hacelo mentalmente: estudiar o planificar te va a dar impulso. En lo afectivo, alguien te sorprende.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Responsabilidades al frente. Día para asumir liderazgo y tomar decisiones firmes. En lo económico, hay estabilidad si actuás con estrategia. En lo sentimental, mostrate más abierto.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Energía renovada. Vas a sentir necesidad de hacer algo distinto. Ideal para proyectos creativos o tecnológicos. En pareja, buscá complicidad más que intensidad dramática.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Día muy espiritual, Piscis. Conexión fuerte con lo interno y lo artístico. Puede haber señales claras sobre un camino que dudabas en tomar. En el amor, romanticismo al máximo.