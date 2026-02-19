La China Suárez fue duramente criticada tras la viralización de un video junto a su hija, Rufina

La "China" Suárez se volvió noticia en las últimas horas tras un episodio que se viralizó rápidamente en redes. La actriz asistió al estadio del Galatasaray junto a sus hijos para ver a Mauro Icardi, pero lo que comenzó como una salida familiar terminó generando polémica. Durante la desconcentración, en medio del movimiento de la prensa y los fanáticos, un video capturó una situación que despertó críticas. En las imágenes, se la ve caminando entre la gente cuando, aparentemente, pisa a su hija mayor, Rufina Cabré.

La China Suárez, en el centro de la polémica por un video con Rufina

Lo que para algunos fue un momento confuso dentro de una situación caótica, para otros resultó un gesto cuestionable. En cuestión de horas, el video acumuló miles de reproducciones y comentarios. El video de la China Suárez fue interpretado de distintas maneras por los usuarios. Algunos comentarios se enfocaron en la reacción de los hijos frente a la exposición. “La diferencia de la niña cuando está con el papá y ahora con la mamá no se la ve cómoda ni contenta”, escribió un usuario.

La "China" Suárez y Rufina a la salida del estadio del Galatasaray

“Pobres nenes, capaz no les gusta el fútbol y la otra insiste en arrastrarlos al estadio, qué vieja pesada”, fue otro de los mensajes que circuló. “Esta mina es una siniestra y expone a sus criaturas”, agregó otro. Sin embargo, también hubo quienes defendieron a Suárez y plantearon que se trató de un momento confuso. “Es una mamá en medio de un caos, no le busquen problema a todo”, comentaron algunos usuarios. Otros remarcaron que se trató de una situación desordenada difícil de controlar. Este cruce de opiniones volvió a poner en discusión el rol de las redes y expuso cómo una escena tan corta puede generar interpretaciones opuestas.

La China Suárez y el foco puesto en la exposición de sus hijos

El episodio se suma a otras situaciones recientes que ya habían generado controversia. Semanas atrás, un video de Magnolia Vicuña en un evento había despertado críticas. En esas imágenes, se la veía siendo sacudida por un guardaespaldas en medio de un contexto similar. La situación generó preocupación entre los usuarios y este nuevo episodio con Rufina vuelve a reforzar esa línea de cuestionamientos. Hasta el momento, la China Suárez no hizo declaraciones públicas sobre el episodio. El video se difundió principalmente en X (ex Twitter) e Instagram, donde acumuló miles de reproducciones en pocas horas. La secuencia fue replicada por cuentas de espectáculos y portales, lo que amplificó su alcance.