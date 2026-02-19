China Suárez: el elogio de Ana Garibaldi tras grabar En el barro 2

Tras el arrollador éxito de En el barro 2, una de las series más vistas de Netflix en la actualidad, sus protagonistas siguen dando que hablar. No solo por los números que posicionaron a la ficción entre las más elegidas de la plataforma, sino también por el clima de trabajo que se generó durante las grabaciones. En ese marco, Ana Garibaldi fue entrevistada en Intrusos (América TV) y no dudó en elogiar a su compañera, la China Suárez.

El elogio de Ana Garibaldi a la China Suárez tras grabar En el barro 2

En diálogo con Rodrigo Lussich y todo el equipo de Intrusos, Ana Garibaldi reveló qué significó para ella trabajar junto a la China Suárez: "En lo actoral y en lo humano fue espectacular". Y, lejos de esquivar la cuestión mediática que suele rodearla, fue contundente: "Nadie del elenco habla mal. Sería bárbaro para que salgamos todos en los diarios, pero no lo vamos a hacer", lanzó entre risas, dejando en claro que la realidad fue muy distinta a lo que muchos podrían suponer.

Ana Garibaldi

La actriz de En el barro 2 también destacó que no solo su experiencia fue positiva, sino que también escuchó comentarios similares de otros elencos que compartieron proyectos con la ex Casi Ángeles. "Todos los actores y actrices hablan muy bien. Realmente es muy divertida, es una tipa muy humilde", afirmó.

Además, reveló algunas intimidades del detrás de escena que pintan de cuerpo entero el clima relajado que se vivía en el set. Entre anécdotas y risas, coincidió con Rodrigo Lussich que la China es fanática de una famosa gaseosa: "Toma mucha Coca-Cola. Van con la latita", comentó divertida.

Más allá de lo profesional, Ana mencionó que el vínculo con la cantante se fortaleció desde lo personal. "Yo tengo una nena, ella tiene tres hijos, entonces compartíamos muchas anécdotas. Hablábamos mucho. Es re buena onda", remarcó. Según detalló, se armó "un lindo equipo", algo que fue clave para el resultado final de la serie.

Sebastián Ortega respaldó a la China Suárez: "Su presencia e interpretación estuvieron por encima de todo"

En diálogo con Perros de la Calle por Urbana Play, Sebastián Ortega también destacó el trabajo de la actriz en la ficción. En medio del revuelo mediático que se generó tras blanquear su relación con el jugador del Galatasaray y las divisiones entre el "Team Wanda" y el "Team China", el productor fue claro: la apuesta artística estuvo por encima de cualquier polémica.

La China Suárez en En el barro 2

"Gracias a Dios creo que su presencia y su interpretación estuvieron por encima de todo", expresó, subrayando que el foco estuvo puesto en la historia y en el desempeño actoral. Además, resaltó especialmente la química que logró con Verónica Llinás, quien interpreta a la nueva villana de la serie: "El vínculo estuvo muy bien".

De esta manera, lejos de alimentar controversias, Sebastián Ortega respaldó la decisión de convocarla y puso el acento en su compromiso profesional y en la construcción de su personaje. Con el aval del elenco y la producción, En el barro 2 no solo se consolida como un éxito de audiencia, sino también como un proyecto en el que primó el trabajo en equipo por sobre cualquier ruido externo.