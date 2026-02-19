Zaira Nara: su impactante outfit boho-chic con sombrero y patchwork

Zaira Nara volvió a captar todas las miradas en las redes con un look boho-chic que combina sombrero, texturas artesanales y un patchwork lleno de personalidad. A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió las imágenes de un outfit que arrasa en esta temporada de verano 2026 y, como era de esperarse, se llenó de elogios.

Zaira Nara marcó tendencia con su look boho-chic que combina sombrero y patchwork

El outfit elegido por Zaira Nara se destacó por una campera patchwork con diversas texturas y mezcla de estampas que evocan el espíritu bohemio. La prenda de silueta cómoda, realzó su figura sin perder el aire descontracturado que caracteriza al estilo boho.

Zaira Nara impone el estilo boho-chic que pisa fuerte este 2026.

El complemento estrella fue un sombrero de ala ancha, pieza clave del look. Este accesorio no solo aportó sofisticación, sino que reforzó la estética campestre y romántica que define al boho-chic. Con el cabello suelto, Zaira logró una imagen fresca y armoniosa.

Para completar el estilismo, sumó botas negras, dejando que el patchwork y el sombrero fueran los verdaderos protagonistas. El equilibrio entre lo artesanal y lo moderno fue uno de los puntos más celebrados por sus fans.

El regreso del boho-chic en 2026

El look de Zaira confirma el regreso fuerte del boho-chic como tendencia en 2026. El patchwork, los tejidos nobles y los accesorios con impronta vintage vuelven a ocupar un lugar central en el street style y en las redes sociales. No es la primera vez que la modelo impone moda. Cada una de sus apariciones públicas o publicaciones en Instagram suele generar repercusión inmediata y convertirse en inspiración para miles de seguidoras.

Patchwork, texturas artesanales y actitud: el look que confirma a Zaira como referente fashion.

Con este outfit, Zaira Nara volvió a demostrar por qué es referente de moda en Argentina. Su propuesta boho-chic no solo marca tendencia, sino que reafirma que la combinación de comodidad y estilo sigue siendo la fórmula ganadora.

