Desde que se convirtió en mamá, Sol Pérez comparte en redes sociales cada momento especial junto a su hijo Marco. Esta vez, la modelo y conductora enterneció a sus seguidores al mostrar la divertida "pileta" improvisada en la que el pequeño disfrutó como si estuviera en un parque acuático.

Sol Pérez mostró la pileta improvisada de su hijo, Marco, en plena calle

A través de la cuenta de Instagram del bebé, Sol Pérez publicó una serie de imágenes tan espontáneas como tiernas. Marco apareció sentado en medio de un gran charco de agua sobre el asfalto, luego de la lluvia. Lejos de tratarse de una piscina tradicional, la naturaleza hizo lo suyo y creó el escenario perfecto para una tarde distinta.

Así es la pileta improvisada de Marco, el hijo de Sol Pérez

En las fotos se lo ve con un look totalmente de entrecasa. Se trató de un conjunto claro y estampado de animales, que acompañó su espíritu completamente relajado y sonriente, mientras juegaba con el agua. En otra postal, el pequeño chapoteaba con entusiasmo, salpicando con sus manos y descubriendo la textura del agua sobre el pavimento.

El entorno también suma ternura a la escena: una calle tranquila, rodeada de verde, con árboles y plantas que enmarcan el momento. La lluvia dejó un espejo natural sobre el asfalto y Marco lo convirtió en su espacio de diversión.

Fiel a su estilo descontracturado, la conductora de Telefe suele mostrarse auténtica en esta nueva etapa como mamá, combinando su rutina de trabajo y entrenamiento con escenas cotidianas junto a su hijo. Esta vez, lejos de lujos o producciones elaboradas, eligió compartir un instante simple que reflejó la felicidad de Marco en las pequeñas cosas.

Marco, el hijo de Sol Pérez

La publicación no tardó en llenarse de mensajes y corazones. Sus seguidores celebraron la espontaneidad de la imagen y destacaron lo mucho que creció Marco. Una vez más, Sol Pérez demostró que los mejores recuerdos no siempre necesitan escenarios perfectos, sino momentos reales.