Lejos del fútbol, el exitoso negocio de Mandinha, la esposa de Dibu Martínez

Mientras Emiliano Martínez se consolidaba como una de las grandes figuras del fútbol mundial, su esposa Mandinha desarrollaba en paralelo un proyecto personal lejos de las canchas. Con formación en diseño de interiores y una mirada sensible sobre el universo infantil, la brasileña creó una marca que hoy es sinónimo de estilo, calidad y planificación integral.

Dibu y Mandinha Martínez

Se trata de Mi Sueños Kids, un emprendimiento dedicado al diseño de interiores infantiles que combina mobiliario, decoración, ropa y juguetes. Fundada en 2014, la firma de Mandinha logró posicionarse en el competitivo mercado europeo y convertirse en una referencia para familias que buscan espacios funcionales, seguros y estéticamente cuidados para los más chicos.

Así es el gran proyecto de Mandinha

Detrás de Mi Sueños Kids está Mandinha, diseñadora de interiores e hija de madre brasileña y padre portugués. La marca nació en Londres y se especializa en el diseño integral de habitaciones y salas de juego para niños, con una propuesta que combina confort, practicidad, seguridad y lujo.

El proyecto no se limita a la venta de mueble pues, Mi Sueños Kids ofrece planificación completa, diseño personalizado, instalación en el lugar y seguimiento posterior. En su web oficial explican que el servicio incluye incluso la reubicación del mobiliario, acompañando a las familias en cada etapa. Además, la marca amplió su universo con líneas de ropa infantil, juguetes y accesorios, todos pensados según edades y necesidades específicas.

El crecimiento fue tal que Mandinha abrió dos locales físicos: uno en Londres y otro en Watford, dentro del shopping Battlers Green Farm. Hoy, la firma cuenta con miles de seguidores en redes sociales y una comunidad que valora su estética cuidada y su enfoque integral.

La historia de Mandinha y el Dibu Martínez

La historia de amor entre Mandinha y el Dibu comenzó en Londres, cuando él daba sus primeros pasos como futbolista profesional. Ella trabajaba en el restaurante de sus padres, frecuentado por jugadores del Arsenal, y fue allí donde se conocieron. Según contó Mandinha, el arquero era muy tímido y el vínculo se inició de manera sencilla, lejos de los flashes.

Dibu y Mandinha Martínez

La pareja empezó su relación en 2013, se casó en 2017 en una boda íntima y formó una familia con la llegada de sus hijos Santiago y Ava. A lo largo de los años, Mandinha acompañó cada etapa de la carrera de Martínez, mientras construía su propio camino profesional