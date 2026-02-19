La supuesta amante de Luciano Castro reveló la verdad sobre su relación: "Es un hombre muy seductor"

En medio del delicado momento personal que atraviesa Luciano Castro, su supuesta amante rompió el silencio. Se trata de la empresaria Valeria López que contó la verdad sobre su relación con el actor, que se internó en uncentro de rehabilitación en las últimas semanas.

Valeria López, la empresaria señalada como la supuesta amante de Luciano Castro, habló por primera vez con Luis Ventura y el equipo de A la tarde (América TV) y fue contundente al desmentir cualquier vínculo sentimental con el actor. "Mucho problema no me hice. Ya pasó todo esto, él está internado y me encantaría que esté bien", dijo, en referencia a la internación del artista en un centro de rehabilitación, confirmada hace una semana en LAM (América TV).

Luciano Castro

Según explicó, el encuentro con el actor se dio en el marco de una acción comercial vinculada a su marca de indumentaria deportiva, Body School. “Vino a casa a filmar, de verdad vino a filmar. Tuvimos una linda charla, pidió mi teléfono y eso fue todo”, aseguró. Y aclaró que el intercambio posterior fue meramente formal: “Pidió mi teléfono para agradecerme por un regalito que le enviamos, unas calzas y remeras. Fue una charla de agradecimiento y terminó ahí”.

Ante la insistencia del panel sobre un posible intento de seducción, Valeria López reconoció: "Él es una persona muy seductora, pero conmigo se comportó muy bien, muy respetuoso". Sin embargo, negó de manera categórica que haya existido una cita, un encuentro íntimo o mensajes subidos de tono. "No, no tuvimos nada. No hay chats, no hay nada para vender", remarcó, también desmintiendo versiones sobre supuestos audios o fotos que habrían intentado comercializarse por altas sumas en dólares.

Valeria López, la empresaria señalada como la amante de Luciano Castro: "Me encantaría que se arregle con Griselda Siciliani"

La empresaria sostuvo que nunca pensó en sacar provecho mediático de la situación. "No soy de los medios, no mando fotos, me cuesta estar acá hablando", dijo. Incluso, cuando le preguntaron si lo contrataría como modelo para su marca, respondió sin dudar: "Sí, lo contrataría. Y lo mismo a Siciliani, les mando muchos besos. Me encantaría que se arreglen".

Luciano Castro y Griselda Siciliani

Sus palabras se dan en un contexto sensible para Luciano Castro, quien además atraviesa su separación de Griselda Siciliani. Mientras el actor se encuentra enfocado en su recuperación, Valeria López buscó poner paños fríos y dejar en claro que no hubo más que un vínculo profesional.