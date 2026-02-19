Gustavo Bermúdez reveló que una princesa Saudí quiso conquistarlo: "Te mando el avión para encontrarnos en Marbella"

Durante su visita a No está todo dicho, el programa que conduce Guido Kaczka en La 100, Gustavo Bermúdez sorprendió al contar una anécdota tan inesperada como increíble: la hija de un rey de Arabia Saudita se obsesionó con él y hasta quiso enviarle un avión privado para conocerlo en Europa.

Gustavo Bermúdez reveló que una princesa Saudí quiso conquistarlo

Todo ocurrió en la época en la que Gustavo Bermúdez protagonizaba la exitosa novela Antonella. Según relató, fue entonces cuando la hija del rey Fahd, a quien describió como "el tipo más rico del planeta", comenzó a interesarse por él tras verlo en la pantalla chica.

Gustavo Bermúdez en Antonella

"Le escribieron al canal", contó el actor. Y la situación no quedó solo en una carta: "Paraban la grabación para que yo atendiera a la hija del rey. Me llamaba por teléfono al estudio". Las llamadas eran insistentes y siempre mediadas por un traductor. "Me decía: 'Te quiero conocer'. Y yo le respondía: 'No puedo, estoy trabajando, te agradezco muchísimo'. Era para que nos encontremos en el palacio de Marsella", dijo.

La historia fue escalando con el tiempo. El actor reveló que la princesa, llamada Mashael, le enviaba fotos oficiales que llegaban en sobres con la inscripción "Kingdom of Arabia Saudita". "Abría el sobre y eran todas fotos de ella, con columnas de oro, todo impresionante", recordó entre risas. Incluso explicó que, por cuestiones de seguridad, las imágenes llegaban previamente filtradas por el canal.

Gustavo Bermúdez reveló la reacción de su esposa tras los llamados de la princesa Saudí

Las llamadas también se trasladaron a su casa. "Llamaba tres veces por día", detalló. En ese entonces, la madre de sus hijas le pedía que atendiera él mismo, ya que la joven saudí se mostraba desconcertada al enterarse de que el galán argentino estaba en pareja.

Gustavo Bermúdez

Pero el punto más llamativo fue la propuesta directa que recibió: "Te mando el avión para encontrarnos en Marbella", le habría dicho la princesa en más de una oportunidad. Sin embargo, Gustavo Bermúdez fue tajante ya que afirmó que "jamás se dejó seducir por la propuesta ni avanzó en ningún tipo de vínculo".

Con humor y naturalidad, el actor recordó aquella historia como una curiosidad más de sus años de mayor exposición mediática. Una anécdota digna de novela que demuestra que, en la cima del éxito, hasta una princesa puede caer rendida ante el encanto de un galán argentino.