Yanina Latorre contó la fallida sorpresa que preparó la China Suárez por el cumpleaños de Mauro Icardi

La China Suárez celebra este jueves 19 de febrero el cumpleaños número 33 de Mauro Icardi. Instalados en Turquía, la pareja festejará esta fecha y, fiel a su estilo, lo compartirá con sus seguidores. En medio de los preparativos, Yanina Latorre dio a conocer qué había pensado la artista para agasajar a su pareja en un día muy especial.

Yanina Latorre mandó al frente a la China Suárez y contó qué le regalará a Mauro Icardi

En medio de un nuevo capítulo del escándalo mediático que rodea a Mauro Icardi, Yanina Latorre reveló cuál era el plan original que tenía la China Suárez para sorprender al futbolista en la fecha de su cumpleaños. La conductora de Sálvese quien pueda (América TV) compartió la información a través de sus historias de Instagram y dio detalles del regalo que la actriz habría organizado con mucha anticipación.

"Casi el cumple de Mauro y parece que la nipona le pidió videitos a toda la familia de Mauriño para darle una sorpresa. ?????", escribió dando a conocer la emotiva idea que pensó la China Suárez para tener presente a todos los familiares del jugador en un video repleto de saludos y mensajes de cariño.

Según contó Yanina Latorre, el plan tenía como intención mostrar el costado más íntimo y familiar de Mauro Icardi. Sin embargo, en las últimas horas, un gesto inesperado afectó la imagen unida que quería mostrar la China Suárez en el material. "Acto seguido, el hermano de Mauro", escribió la presentadora junto a la imagen de Guido Icardi reunido con Wanda Nara y sus sobrinas, Isabella y Francesca. Si bien este encuentro llamó la atención, lo que causó más repercusiones fue que el joven llamó “familia" a la empresaria cosmética en medio de su escandaloso conflicto con el delantero.

Este comportamiento de Guido Icardi no pasó desapercibido y generó revuelo en redes sociales, donde muchos interpretaron el acercamiento como una señal de disputa con su hermano. Por el momento, la China Suárez y Mauro Icardi no se hicieron eco de la llamativa fotografía y permanecen en silencio.

Sin vueltas y con su estilo filoso, Yanina Latorre contó qué piensa sobre el gesto de la China Suárez para homenajear a Mauro Icardi. "La nipona arma un videoclip familiar ponele, pero Mauro estuvo casi un año viviendo en Argentina y no se juntó con la familia. Tampoco pasó las fiestas con ellos", lanzó en su red social de Instagram. Luego, agregó sin filtro: "El tupé. ¿no? Todos locos".

Por otro lado, Yanina Latorre recordó que esta idea ya fue pensada años atrás por la propia Wanda Nara. "No nos olvidemos que ya Wanda le hizo videito a Mauro con todos los familiares saludándolo", contó dando a entender que la China Suárez busca copiar a la ex de Icardi.

De esta manera, Yanina Latorre contó la fallida sorpresa que preparó la China Suárez por el cumpleaños de Mauro Icardi. De acuerdo a la presentadora, la artista se encargó de comunicarse con sus familiares de Rosario y editar un material cargado de cariño y sentidas palabras. No obstante, la postal de Guido Icardi con Wanda Nara no habría caído nada bien a la joven y de cierta manera dañó el gesto que tenía en mente.