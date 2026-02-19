Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, deslumbró con un vestido inspirado en los setenta

Camila Galante captó todas las miradas con un look que combina sofisticación y guiños vintage. La esposa del futbolista Leandro Paredes publicó un carrousel de fotos en Instagram lució un vestido negro con escote halter, una elección que remite directamente a la moda de los años 70, década en la que ese corte se convirtió en símbolo de libertad y sensualidad femenina.

Camila Galante posó frente al espejo con un vestido negro de escote halter

Tal como mostró en las fotos, la empresaria apostó por un diseño al cuerpo, de textura acanalada, que resalta su figura y estiliza la silueta. El escote halter, caracterizado por sujetarse detrás del cuello y dejar los hombros al descubierto, fue uno de los grandes protagonistas de la estética setentista. Popularizado en alfombras rojas y noches de disco, el corte se asoció rápidamente con una mujer segura, moderna y dueña de su estilo.

Cómplices y elegantes, Camila Galante y Leandro Paredes

El vestido elegido por Camila Galante suma además una pequeña abertura frontal que aporta un detalle audaz sin perder elegancia. El color negro, siempre clásico, potencia el efecto sofisticado del conjunto y permite que el foco esté puesto en la estructura del diseño. La prenda se adapta al cuerpo con naturalidad y confirma por qué este tipo de siluetas siguen vigentes década tras década.

Camila Galante en una cena íntima junto a Leandro Paredes

Para completar el look, la esposa de Leadro Paredes optó por accesorios minimalistas pero efectivos: reloj metálico, pulseras delicadas y anillos que acompañan sin recargar.

La especial cita que compartió en sus redes sociales

La referencia a los años 70 no es casual. Esa década marcó un antes y un después en la historia de la moda femenina. El escote halter ganó terreno en vestidos de noche y monos ajustados, especialmente en el contexto de la cultura disco. Íconos del espectáculo internacional lo llevaron a la cima de las tendencias, consolidándolo como un símbolo de sensualidad elegante. Hoy, reinterpretado con telas modernas y cortes más depurados, vuelve a ocupar un lugar central en el guardarropa de muchas figuras públicas.

En el caso de Camila Galante, el vestido logra un equilibrio interesante entre inspiración vintage y estética actual. No se trata de un disfraz retro, sino de una adaptación contemporánea de un recurso clásico. La elección del tejido acanalado y el largo midi aportan modernidad, mientras que el cuello halter mantiene ese guiño directo a los setenta.

