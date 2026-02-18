Adiós a la cocina con alacenas: Soledad Pastorutti sigue la nueva tendencia en decoración que vuelve en 2026

Durante años, las alacenas superiores fueron casi una obligación en cualquier cocina. Ordenaban, ocultaban y resolvían el guardado sin demasiadas preguntas. Sin embargo, en 2026 la tendencia gira hacia espacios más abiertos, con menos muebles cerrados y más estanterías a la vista. Soledad Pastorutti parece haberse adelantado a esa movida. En las historias que compartió desde su casa, quedó claro que su cocina prescinde de alacenas tradicionales y apuesta por otra lógica.

La Sole eliminó las alacenas superiores y dejó todo a la vista

En las imágenes se ve una base clásica y luminosa: azulejos blancos tipo subway, mesadas claras y una paleta neutra que aporta calma. Pero lo que más llama la atención es la ausencia total de alacenas superiores. En su lugar, aparecen estantes abiertos de madera donde se exhiben frascos, utensilios, recipientes y objetos de uso cotidiano. Todo está a la vista, sin puertas que oculten el movimiento diario y el efecto es automático: la cocina se siente más liviana y amplia.

Al costado, en lugar de una pared cargada de módulos cerrados, se distingue un mueble auxiliar bajo que concentra parte del guardado. Ese recurso permite liberar la parte superior y despejar visualmente el ambiente. La combinación entre estantes y mueble bajo equilibra funcionalidad y estética. No se trata de eliminar almacenamiento, sino de reorganizarlo. La tendencia no propone caos, sino una nueva manera de ordenar.

La Sole apuesta por una cocina más abierta y funcional

La Sole aparece moviéndose con naturalidad entre la mesada, la pileta y los estantes. En las imágenes se la ve preparando mate, manipulando utensilios y apoyando objetos sin inconvenientes. La cocina no funciona como decorado, sino como espacio real de uso cotidiano. Esa autenticidad es, justamente, una de las claves del diseño que vuelve con fuerza. Mostrar lo que se usa, sin esconderlo, se transforma en parte de la estética.

Según especialistas en interiorismo, las cocinas sin alacenas superiores ganan terreno porque generan mayor conexión con los materiales y con la vida diaria. Menos puertas implican menos barreras visuales y una relación más directa con lo que se utiliza. Además, obligan a elegir mejor qué se exhibe y qué se guarda. En tiempos donde el hogar volvió a ser refugio, la cocina se consolida como el corazón de la casa. Soledad Pastorutti, prácticamente sin decirlo, confirma que en 2026 el diseño tenderá a espacios más honestos, abiertos y vividos.