¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 21 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 21 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Vas a sentir una fuerte necesidad de avanzar. Es un buen día para tomar la iniciativa, pero sin atropellar a los demás. En el amor, bajá un cambio.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Momento de introspección. Quizás necesites frenar un poco y reorganizar prioridades. En lo económico, evitá gastos impulsivos.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Día social y activo. Podrían surgir propuestas interesantes o encuentros inesperados. Aprovechá para comunicar eso que venís guardando.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El foco estará en lo laboral. Se abren oportunidades, pero requieren compromiso. En lo emocional, buscá equilibrio.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Necesidad de salir de la rutina. Un plan distinto o una charla inspiradora puede cambiarte el ánimo. Buen momento para aprender algo nuevo.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día para ordenar no solo lo externo, sino también lo interno. Cerrar ciclos te va a dar claridad. Evitá sobrepensar.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Las relaciones toman protagonismo. Puede haber definiciones importantes en pareja o vínculos cercanos. Escuchá antes de reaccionar.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día productivo si lográs enfocarte. Tu energía está alta, pero necesitás canalizarla bien. Cuidado con el estrés.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La creatividad estará a pleno. Ideal para proyectos personales o actividades que te apasionen. En el amor, dejate sorprender.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Asuntos familiares o del hogar pueden requerir tu atención. Es un buen día para resolver temas pendientes con madurez.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu mente va a estar muy activa. Buen momento para reuniones, ideas o proyectos. Evitá dispersarte demasiado.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Enfoque en lo económico y en tu valor personal. Es un buen día para tomar decisiones financieras o replantear objetivos.