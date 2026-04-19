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Horóscopo de hoy 19 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Te contamos qué te deparan los astros para los 12 signos zodiacales.

Horóscopo de hoy 19 de abril de 2026
Horóscopo de hoy 19 de abril de 2026 | Pexels

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 19 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 19 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Venís a mil y el cuerpo te está pasando factura. Este domingo es ideal para frenar un poco y ordenar ideas. Ojo con contestar en caliente: mejor pensalo dos veces. Un plan tranqui te va a recargar más de lo que creés.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Tenés ganas de estar cómodo, sin vueltas, y está perfecto. Aprovechá para cocinar algo rico o armar un plan casero. Puede aparecer una charla honesta que te deje pensando… pero para bien.

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Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Domingo social, aunque sea por mensajes. Estás con chispa y eso atrae. Eso sí, no prometas más de lo que podés cumplir. Una idea creativa puede surgir de la nada: anotala.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Andás sensible, pero también muy perceptivo. Buen momento para reconectar con alguien cercano o con vos mismo. Un recuerdo puede movilizarte: dejalo pasar sin engancharte de más.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Necesitás salir de la rutina, aunque sea con algo chico. Un plan improvisado puede levantarte el ánimo. Estás magnético, pero no todo gira alrededor tuyo: bajá un cambio con eso.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Querés ordenar todo, pero hoy no hace falta. Permitite un poco de caos y descanso. Una conversación pendiente puede fluir mejor de lo que imaginabas si aflojás el control.

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Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buscás equilibrio y hoy lo podés encontrar en lo simple. Buen día para vínculos: desde un café hasta una charla profunda. No esquives una decisión por miedo a incomodar.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Energía intensa, como te gusta. Algo que parecía cerrado puede reabrirse. Elegí bien en qué poner tu foco: no todo merece tu energía. Momento clave para soltar rencores.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tenés ganas de moverte, cambiar de aire, hacer algo distinto. Hacelo, aunque sea en versión mini. Cuidado con la impulsividad: no todos siguen tu ritmo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Te cuesta desconectar, pero este domingo te lo pide. Bajá la exigencia y regalate un rato sin agenda. Una charla familiar puede darte otra perspectiva.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Ideas nuevas, cabeza a full. Está buenísimo, pero tratá de aterrizar alguna. Un encuentro casual puede inspirarte más de lo esperado. Escuchá otras miradas.

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Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás en modo introspectivo. Ideal para conectar con lo que sentís sin filtros. Una señal o coincidencia puede guiarte. No la sobreanalices: confía un poco más en tu intuición.

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