¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 20 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 20 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás la semana con toda, pero ojo con atropellar a los demás. Tenés energía de sobra, usala para avanzar en algo que venís pateando. En lo emocional, mejor escuchar un poco más.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día ideal para bajar un cambio y ordenar tu mundo. Puede aparecer una propuesta interesante, pero no te apures en decidir. En lo afectivo, buscás estabilidad y hoy podés encontrarla.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La cabeza te va a mil y eso puede jugar a favor… o en contra. Tratá de enfocarte en una cosa a la vez. En lo social, alguien te sorprende con un mensaje inesperado.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Estás más sensible de lo habitual, pero eso no es malo si lo sabés canalizar. Buen momento para cerrar temas del pasado. En lo laboral, paciencia: no todo se resuelve hoy.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Lunes para brillar, pero sin exagerar. Tenés chances de destacarte si jugás en equipo. En el amor, bajá un poco el ego y dejá que el otro también tenga su espacio.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día productivo si te organizás bien. Vas a sentir que todo depende de vos, pero no es tan así. En lo personal, una charla pendiente puede aclarar bastante el panorama.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buscás equilibrio, pero el día viene medio movido. Tratá de no dudar tanto y tomar una decisión. En el amor, se activa la chispa si te animás a salir de la rutina.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intenso como siempre, pero hoy conviene no ir tan al choque. Algo que parecía complicado empieza a destrabarse. En lo emocional, mejor no guardarte todo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás aire, movimiento, cambio. Si podés cortar con la rutina, aunque sea un rato, te va a hacer bien. En lo laboral, se abre una oportunidad que te entusiasma.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día para enfocarte en objetivos concretos. Tenés disciplina, pero cuidado con volverte demasiado rígido. En lo afectivo, alguien te pide más cercanía.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Creatividad a pleno. Ideal para encarar proyectos distintos o pensar soluciones fuera de lo común. En lo social, podés conectar con gente que te aporta algo nuevo.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás más intuitivo que nunca, hacé caso a lo que sentís. Día para conectar con vos y con lo que realmente querés. En el amor, puede haber momentos muy lindos si te abrís.