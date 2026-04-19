Horóscopo semanal del 19 al 24 de abril de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 19 al 24 de abril de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Sol

Aries, esta semana la carta del Sol te trae buena vibra, estabilidad económica y crecimiento. Sigues celebrando tu energía y cumpliendo años con fuerza. Es momento de cerrar ciclos pendientes, resolver problemas legales, familiares o amorosos que arrastras y dejar de sobrepensar. Tu mejor día será el 20 de abril.

Salud: Cuida el insomnio, presión alta y colesterol. Sigue tu dieta, camina por la mañana recibiendo los primeros rayos del sol y purifica tu cuerpo con agua, verduras y fruta.

Consejo: Sé discreto con tus planes y logros. No platiques asuntos personales ni chismes. Hazte notar: cambia tu look, compra ropa y perfume. Reza al Arcángel Miguel y prende veladora roja. Limpia tu celular de energías tóxicas.

Números de la suerte: 27, 34, 41 (cinco golpes de suerte).

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Si estás en pareja, embarazo en puerta y sorpresa de alguien del extranjero. Si estás soltero, compatibles: Capricornio, Géminis y Leo.

Recomendación: Estudia política, leyes o liderazgo. Camina, ejercítate y mantén tu mente ocupada. Todo lo bueno regresa como boomerang. ¡Mira hacia arriba y brilla!.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Tauro, la carta del Ermitaño te dice que tienes la luz para encontrar soluciones. Estás en tu era de reinvención y crecimiento. Tu mejor día es el 21 de abril.

Salud: Cuida riñones, vejiga e infecciones urinarias. Toma más líquidos y haz ejercicio.

Consejo: Protege tu energía de chismes e intrigas. Corta el cabello el 21, prende veladora blanca y ponte agua bendita. No regreses con amores del pasado. Cambia de banco si es necesario.

Números de la suerte: 11, 14, 17.

Colores: Blanco y naranja. Amor: Viene amor nuevo. Compatibles: Leo, Virgo y Capricornio. Si estás en pareja, déjate querer en tu cumpleaños.

Recomendación: Estudia ingeniería, liderazgo, ventas o medicina. Recibirás sorpresa y encuentros poderosos. Tu lema: “No me rindo, soy perseverante”. Arcángel Gabriel te trae buenas noticias.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: La Templaza

Géminis, la carta de la Templanza te dice que mantengas la calma porque todo pasa. Es momento de depuración y renovación de energías. Tu mejor día es el 22 de abril.

Salud: Cuida columna, espalda y malas posturas. Muévete más, evita estar mucho tiempo sentado o acostado.

Consejo: Corta el cabello el 22, prende veladora blanca y reza al Arcángel Miguel. Sé prudente con tus palabras, no platiques todo y protege a tu mascota con agua bendita y limón.

Números de la suerte: 03, 20, 57.

Colores: Verde y naranja.

Amor: Si estás en pareja, fluye bien. Si estás soltero, compatibles: Géminis, Libra y Acuario. Te invitan a graduaciones, 15 años o bodas.

Recomendación: Cierra contratos, planea tu viaje de cumpleaños y termina la tesis o carrera. Viene abundancia, nuevas oportunidades laborales y tratamiento estético. Manifesta lo que quieres.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Loco

Cáncer, la carta del Loco te habla de madurez, crecimiento y estabilidad. Pisa firme hacia el futuro y no gastes de más. Tu mejor día es el 23 de abril.

Salud: Cuida columna, espalda y malas posturas. Muévete más, evita estar mucho tiempo sentado o acostado.

Consejo: Corta el cabello el 22, prende veladora blanca y reza al Arcángel Miguel. Sé prudente con tus palabras, no platiques todo y protege a tu mascota con agua bendita y limón.

Números de la suerte: 03, 20, 57.

Colores: Verde y naranja.

Amor: Si estás en pareja, fluye bien. Si estás soltero, compatibles: Géminis, Libra y Acuario. Te invitan a fiesta de 15 años o bodas.

Recomendación: Cierra contratos, planea tu viaje de cumpleaños y termina la tesis o carrera. Viene abundancia, nuevas oportunidades laborales y tratamiento estético. Manifesta lo que quieres.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Emperador

Leo, la carta del Emperador te recuerda que eres persona de poder y debes tomar decisiones. Asume responsabilidad sin buscar culpables. Tu mejor día es el 21 de abril.

Salud: Cuida presión alta, colesterol y exceso de comida en la noche. Come bien de día y camina en la naturaleza.

Consejo: Quita ego y soberbia. Busca tiempo para ti, sal al bosque o playa. Reza al Arcángel Metatrón con veladora blanca y usa plata.

Números de la suerte: 02, 33, 40.

Colores: Amarillo y verde.

Amor: Busca alguien que sume. Compatible con Aries, Acuario y Sagitario.

Recomendación: Proyectos en el extranjero, saca visa y pasaporte. Define tu propósito, cierra ciclos y no sobrepienses. Eres exitoso y triunfador.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Mago

Virgo, la carta del Mago te dice que pidas a manos llenas porque Dios no se equivoca. Reinvéntate y cambia lo que no te deja avanzar.

Salud: Cuida tiroides, hormonas (mujer) y próstata/vejiga (hombre). Sigue dieta, camina y adelgaza.

Consejo: Reza al Arcángel Jofiel el 20 de abril con veladora roja. Cambia amistades tóxicas y perdónate.

Números de la suerte: 20, 36, 42 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Naranja y verde.

Amor: Quiérete primero. Compatibles: Aries, Capricornio y Tauro.

Recomendación: Estudia diseño o arquitectura. Sé creativo, administra tu tiempo y consiéntete. La mejor inversión es en ti mismo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: As de Oros

Libra, la carta del As de Oros te trae dinero, riqueza y estabilidad. Tu mejor día es el 21 de abril, muy cabalístico.

Salud: Cuida vista, oídos, alergias y virus. Toma cítricos y duerme bien.

Consejo: Reza al Arcángel Uriel, prende veladora roja y carga dinero en la cartera. Trabaja el “yo soberano” y usa perfume de sándalo.

Números de la suerte: 08, 43, 55 (tres golpes de suerte).

Colores: Blanco y azul.

Amor: Compatibles: Piscis, Acuario y Sagitario.

Recomendación: No prestes dinero. Organiza tus tareas, viaja y manifiesta lo que deseas. No temas a los cambios.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: La Estrella

Escorpión, la carta de la Estrella te anuncia abundancia y estabilidad económica. Administra bien tu dinero. Tu mejor día es el 22 de abril.

Salud: Cuida insomnio y pesadez. Haz ejercicio y toma mucha agua.

Consejo: Reza al Arcángel Metatrón con veladora blanca el 22. Cambia look, corta vicios y no cargues problemas ajenos.

Números de la suerte: 06, 07, 58.

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Quita celos y dramatismo. Compatibles: Cáncer, Piscis y Acuario.

Recomendación: Viene ascenso o proyecto en gobierno o extranjero. Viaja, disfruta tu dinero y reinventa tu imagen.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: As de Oros

Sagitario, la carta te trae dinero rápido y progreso, pero cuídate de envidias y brujerías. Sé más reservado. Tu mejor día es el 23 de abril.

Salud: Cuida dolor de cabeza, migraña y presión alta. Duerme bien y no sobrepienses.

Consejo: Reza al Arcángel Rafael con veladora verde y limpia con limón verde el 23. Estudia idiomas y comercio.

Números de la suerte: 04, 13, 21.

Colores: Naranja y rojo.

Amor: Compatibles: Aries, Tauro y Leo.

Recomendación: Compra casa o coche, di “no” cuando sea necesario y adopta una mascota. Arregla papeles y sanear economía.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: As de Espadas

Capricornio, la carta del As de Espadas te da poder, determinación y crecimiento. Tu mejor día es el 21 de abril.

Salud: Cuida quistes, lipomas, grasa y piel. Sana tus enfermedades.

Consejo: Reza al Arcángel Metatrón y usa listón rojo en el tobillo izquierdo. Sé discreto y no juegues con sentimientos.

Números de la suerte: 10, 16, 30 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Azul y amarillo.

Amor: Compatibles: Virgo, Aries y Tauro.

Recomendación: Toma cursos de nutrición, finanzas o relaciones internacionales. Deja el pasado atrás y manifiesta riqueza y salud.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Carruaje

Acuario, la carta del Carruaje te dice que no te detengas. Avanza en prosperidad pero abre bien los ojos con socios. Tu mejor día es el 22 de abril.

Salud: Cuida nervios, estrés y pensamientos negativos. Ocupa tu mente con ejercicio y actividades.

Consejo: Reza al Arcángel Miguel con veladora roja el 22. Haz cambios radicales y protégete de brujerías.

Números de la suerte: 22, 26, 49.

Colores: Azul y blanco.

Amor: Compatibles: Escorpión, Géminis y Libra.

Recomendación: Viene explosión de dinero. No prestes, prepara viaje para julio y evita fraudes.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Juicio

Piscis, la carta del Juicio te pide arreglar pendientes y madurar emocionalmente. Tu mejor día es el 20 de abril.