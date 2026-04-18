Así fue el cumpleaños de Wada Ramón, la esposa de Guido Rodríguez: clase de yoga, mini cake y amigas de la Scaloneta

Guadalupe Ramón, más conocida como Wada Ramón, cumplió 31 años y lo festejó de maneras muy especiales. Fiel a su estilo, la esposa de Guido Rodríguez eligió compartir cada detalle y momento en su red social, logrando cautivar a sus miles de seguidores.

Wada Ramón mostró cómo empezó su cumpleaños número 31

Wada Ramón celebró sus 31 años rodeada de amor, familia y amigas, en una jornada que combinó intimidad, bienestar y un cierre a puro estilo. El día comenzó de la manera más especial: en casa, junto a Guido Rodríguez, su pareja y futbolista de la Selección, y su hija Renata.

Mediante una imagen que subió a sus historias de Instagram, la joven se muestra sonriente y en el living comedor de su hogar junto a una pequeña torta individual y su pequeña. Su esposo fue el encargado de capturar esta escena cálida y luminosa cargada de complicidad. El ambiente, rodeado de plantas y luz natural, refuerza ese clima hogareño y relajado con el que eligió empezar su cumpleaños.

El cumpleaños de Wada Ramón, la esposa de Guido Rodríguez

Más tarde, la celebración continuó con un plan divertido junto a sus amigas más cercanas: clase de yoga y brunch saludable. Tal como se puede ver, Wada Ramón lució un outfit deportivo en tono oscuro y disfrutó de una jornada al aire libre junto a ellas. "Así empiezan mis 31 siendo power rangers yoguis", escribió la modelo junto a una serie de fotos. En la tercera, se la puede ver a punto de ser agasajada con el "feliz cumpleaños" y pedir los tres deseos mientras las invitadas graban este momento con sus celulares. "Y deseando muy fuerte", agregó en su posteo.

El cumpleaños de Wada Ramón, la esposa de Guido Rodríguez

Así, Wada Ramón fue total protagonista de una tarde soñada en un entorno verde y distendido que acompaña el espíritu wellness del encuentro. Feliz y orgullosa de lo que organizó para esta fecha, subió las imágenes a su red social de Instagram y escribió: "31 años intentando equilibrarme, entre el silencio e intentar hacer dinámicas en cada cena. Entre compartir todo o guardarme cosas para mi. Entre agradecer por todo lo que tengo y quedar agotada de haberlo vivido tanto". Sin embargo, no terminó ahí ya que por la noche el evento siguió con un tono más festivo.

Ariana Alonso, la esposa de Juan Foyth, dijo presente en el cumpleaños de su íntima amiga Wada Ramón

Wada Ramón se reunió con su círculo íntimo en un espacio con impronta natural y elegante, decorado con paredes cubiertas de vegetación y detalles florales colgantes que aportaban un aire sofisticado. En las postales que compartió, se observa que se encuentra sentada en un sillón de cuero verde con los presentes, entre ellos Ariana Alonso. A través de sus historias, la joven compartió una foto y le dedicó un sentido mensaje a su amiga: "Felicidades Guada, bella persona por dentro y por fuera".

La publicación que le dedicó Ariana Alonso a su amiga, Wada Ramón

Para la ocasión, la esposa del jugador Juan Foyth, quien es íntima amiga de la cumpleañera, apostó por un look nocturno canchero y relajado: blusa asimétrica en tono cherry y pantalón de jean oscuro. Wada Ramón, por su parte, combinó lo sensual con lo femenino en su outfit: vestido corto en tono marrón de escote pronunciado y botas altas de cuero. Otro detalle que llamó la atención fue su torta pequeña de estilo romántico y forma de corazón: base clara decorada con detalles en rojo intenso y velas finas que le daban un toque delicado.

Wada Ramón, la esposa de Guido Rodríguez, junto a sus amigas en el evento de su cumpleaños.

De esta manera, el cumpleaños de Wada Ramón, la esposa de Guido Rodríguez, tuvo de todo: desde una clase de yoga por la mañana, pasando por una mini cake hasta la presencia de sus amigas de la Scaloneta como Ariana Alonso. Sin dudas, la llegada de sus 31 años fue a su estilo: sencillo, cálido y rodeado de afectos.