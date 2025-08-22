¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 22 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 22 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El día arranca con mucha energía, pero ojo con el acelere. Vas a sentir que todo tiene que resolverse ya, aunque conviene frenar un poco para no pisarte los cordones. Buena vibra en lo laboral, especialmente si estás cerrando acuerdos. En el amor, sorpresa que te mueve el piso.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La calma que venías necesitando llega en cuotas. Hay un respiro en lo económico que te da un poco de paz. La familia reclama tu presencia: no te cuelgues con el celular. En lo afectivo, alguien te demuestra con hechos que podés confiar.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Día ideal para conversaciones importantes. Tu capacidad de convencer está al mango. En lo laboral, se abren puertas inesperadas. Eso sí, cuidado con hablar de más: no todos merecen saber tus planes. En el amor, se activa el deseo.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Vas a sentirte más sensible de lo normal. Todo lo que pasa alrededor te toca fuerte, pero es una oportunidad para escucharte de verdad. Tema plata: no gastes de impulso. En lo afectivo, alguien te acompaña sin juzgarte, y eso te reconforta.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El Sol sigue dándote protagonismo, pero también te pide responsabilidad. Jornada clave para mostrar liderazgo. Reconocimientos posibles, pero no te duermas en los laureles. En el amor, una charla sincera puede cambiar el rumbo.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Se enciende tu costado analítico. Ojo con criticar demasiado, porque podés generar distancia. En lo laboral, resolvés algo pendiente y eso te da tranquilidad. En lo afectivo, necesitás más ternura y menos lógica: dejate llevar.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El día te pide equilibrio, pero no es fácil. Vas a estar tironeado entre lo que querés y lo que esperan los demás. En lo laboral, una propuesta creativa puede destacarte. En el amor, se potencia la conexión si bajás la exigencia.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Todo intenso, como siempre. Hoy se revelan secretos o verdades que te sorprenden. Vas a tener el instinto muy afinado para saber en quién confiar. En lo amoroso, pasión que se enciende fuerte, pero cuidado con los celos.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Día ideal para planear viajes o proyectos que expandan tus horizontes. Energía positiva que te impulsa. En el trabajo, novedades que te entusiasman. En lo afectivo, necesitás libertad y sinceridad: todo lo demás te pesa.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Jornada para enfocarte en lo material y lo profesional. Avances concretos si te organizás bien. Ojo con la rigidez: podés sonar frío con los demás. En el amor, un gesto pequeño puede tener gran impacto.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu creatividad está desbordando. El día trae encuentros con gente distinta que te inspira. En lo laboral, proyectos grupales rinden más que los individuales. En lo afectivo, alguien inesperado despierta tu interés.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Hoy estás más intuitivo que nunca. Tu sensibilidad puede ayudarte a resolver algo complejo. En lo laboral, cuidado con los enredos: no dejes todo librado a la suerte. En el amor, conexión profunda si te animás a abrir el corazón.