Wanda Nara volvió a desafiar a la Justicia: polémicos videos en la habitación de sus hijas

Wanda Nara volvió a generar polémica. A pesar de las indicaciones de la Justicia, que la apercibieron de exponer a sus hijas en las redes sociales, la conductora compartió tres videos desde la habitación de las niñas, justo en un día donde la polémica no hizo más que rodearla.

Los vídeos de Wanda Nara desde la habitación de sus hijas

En el primero de los videos, se puede ver a Wanda Nara recostada sobre la cama de Isabella. Allí charla con su hija sobre los fuegos artificiales que se escuchaban desde el estadio de River, en medio del partido contra Libertad.

Aunque en ningún momento se ve a la niña en cámara, sí se escucha su voz y la charla que mantiene con su madre. Charla que, por otro lado, no fue casual, sino que se produjo para que la conductora pudiera subirla a su historia.

En el segundo material compartido por Wanda, se puede escuchar también a Francesca. En esta ocasión, ambas hermanas charlan sobre los nombres de sus peluches, mientras la conductora intenta adivinar cuál es cada uno.

En el último vídeo, Wanda Nara muestra el regalo que le hizo Andrés Nara a sus nietas por el Día del niño: dos pequeños hámsteres. En ese contexto, vuelve a aparecer en escena Francesca, que toma a los animalitos en sus manos y cuenta cómo se llaman y cuál es de cada una.

Tras este, vuelve a grabarse Wanda Nara sola, haciendo un divertido reproche a su padre. “Ya tengo un loro dando vueltas por mi departamento, tres perros y ahora dos hámsteres”, dice, con un tono simpático.

En medio de un día donde la polémica la rodeó en todo momento, Wanda Nara cerró la jornada con una serie de videos con sus hijas. Si bien el material es amigable y muestra un poco de la dinámica