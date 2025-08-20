Confirman que Gimena Accardi y Nico Vázquez firmarán el divorcio este jueves: "Parten todo 50 y 50"

Gimena Accardi y Nico Vázquez transitan sus últimos días como casados antes de firmar el divorcio. La noticia fue revelada por Yanina Latorre en su programa Sálvese Quien Pueda, donde aportó detalles de cómo se resolvió la separación.

“Lo llamé a Nico Vázquez, a ella no la llamé porque ya está, contó todo lo que tenía que contar”, introdujo Latorre al abordar el tema en su ciclo. La panelista aseguró que, pese a la ruptura, entre los actores reina el buen diálogo y que incluso se han visto en los últimos días. Según relató, Vázquez sostiene que logró perdonar la infidelidad que marcó el final de la relación, aunque lo que más le dolió fue la manera en que se desencadenaron los hechos.

Gimena Accardi y Nico Vázquez firmarán el divorcio este jueves

En cuanto a los aspectos legales y económicos, Latorre explicó que no habrá grandes disputas. “Firman mañana. Me dijeron que es un divorcio tranquilo, no viene como los otros divorcios de la farándula que en muchos quilombos de guita. Parten todo 50 y 50, ella se queda con la casa”, aseguró.

Actualmente, Accardi permanece en la vivienda familiar, mientras que Vázquez se instaló en un departamento en Capital que compró este año para darle espacio a su ex pareja. A pesar de la separación, los actores no romperán su vínculo profesional: “Dicen que van a seguir laburando juntos. De hecho, la gira con su compañero de teatro sigue. Esta semana creo que se van a Bahía Blanca, luego se van de gira”, detalló Latorre en el programa.

En cuanto a los rumores que siguen circulando y que sostienen que el tercero en discordia es Andrés Gil, la conductora aclaró que el entorno de Vázquez se mantiene en calma. “Él está tranquilo, no tiene nada contra el chico porque cree que no es”, señaló, en referencia a las versiones que vinculaban a Accardi con un compañero de elenco.

Latorre también se refirió a cómo lleva Gonzalo Gerber los rumores de que su —ahora— exnovia, Dai Fernández, habría también tenido un romance con Nico Vázquez. “El entorno de ellos dice que en el teatro son mejores amigos, que están todo el tiempo juntos y que de ahí saldría el rumor”, completó la conductora.

De esta forma, Gimena Accardi y Nico Vázquez se preparan para cerrar oficialmente una historia que, aunque marcada por momentos difíciles, se resuelve de manera pacífica y con la intención de mantener la cordialidad en lo personal y lo laboral.

F.A