¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 23 de noviembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 23 de noviembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Empezás la semana con ganas de avanzar en un proyecto que te entusiasma. Organizá tus prioridades y no permitas que las urgencias de los demás te hagan perder el foco.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Una cuestión económica o laboral puede requerir un poco más de atención. Antes de tomar una decisión, revisá los detalles y confiá en tu capacidad para encontrar soluciones prácticas.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu facilidad para comunicarte puede abrirte puertas en el trabajo y facilitar una conversación pendiente. Aprovechá el día para presentar tus ideas y acercarte a personas que comparten tus intereses.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Vas a necesitar organizar mejor tus tiempos para no terminar ocupándote de todo. Aprendé a delegar y reservá un espacio para atender tus propias necesidades.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Una propuesta creativa puede despertar tu entusiasmo y darte una nueva motivación. No tengas miedo de mostrar tus capacidades, pero evitá apurarte por conseguir resultados inmediatos.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El comienzo de la semana puede traer asuntos familiares que necesitan tu atención. Escuchá las distintas opiniones antes de intervenir y no asumas responsabilidades que no te corresponden.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Una noticia o un intercambio de mensajes puede modificar tus planes para los próximos días. Mantenete flexible y aprovechá tu capacidad para encontrar acuerdos en situaciones que parecían complicadas.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Es momento de poner en orden tus prioridades y prestar atención a tus recursos. Una decisión que venís postergando puede empezar a tomar forma si dejás de lado las dudas y analizás tus posibilidades.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Con el Sol en tu signo, comienza una etapa favorable para renovar objetivos y animarte a nuevos desafíos. Tu entusiasmo será un gran aliado, siempre que acompañes tus ideas con acciones concretas.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Quizás necesites tomarte un tiempo antes de responder a una situación que te genera incertidumbre. No fuerces definiciones y confiá en que mirar las cosas con distancia te ayudará a elegir mejor.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Un contacto o una conversación puede acercarte a una oportunidad interesante. Prestá atención a las propuestas que aparecen en tu entorno y animate a compartir tus proyectos con otras personas.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La jornada puede traer novedades en el terreno profesional y una oportunidad para demostrar lo que sabés hacer. No minimices tus logros y defendé tus ideas con seguridad, sin perder tu sensibilidad.