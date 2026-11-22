Juliana Awada volvió a marcar tendencia con sus elecciones de estilo y esta vez puso el foco en un calzado que promete convertirse en uno de los grandes protagonistas del verano 2027. A través de sus historias de Instagram, compartió imágenes de sus días al aire libre, entre la playa y un campo cubierto de flores amarillas, donde se pudo ver su apuesta por las sandalias de doble hebilla.

Juliana Awada

Juliana Awada dio cátedra de estilo con las sandalias más cómodas del verano 2027

El modelo de sandalias que usó Juliana Awada en su escapada con amigas, inspirado en las clásicas Birkenstock Arizona, se caracteriza por sus dos tiras anchas sobre el empeine, hebillas regulables y una suela que prioriza la comodidad. Aunque nunca desapareció del todo del guardarropa, este tipo de calzado vuelve a ganar terreno en las propuestas del verano 2027 y se posiciona como una alternativa a las balerinas, que dominaron buena parte de las últimas temporadas.

En una de las postales junto a sus amigas, la empresaria aparece con un look casual compuesto por un jean de lavado claro, una camisa de denim celeste y un blazer de punto en tono chocolate. Completó el conjunto con las sandalias chocolate de doble tira, anteojos de sol y una cartera de rafia con detalles bordados, un accesorio que reforzó el aire veraniego del estilismo.

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En otra de las imágenes, tomada en medio de un campo de flores amarillas, la ex Primera Dama apostó por una combinación en tonos tierra. Llevó un vestido corto marrón, acompañado por un abrigo al tono y la cartera de rafia que también había elegido para la playa. La elección mantuvo la misma impronta natural y descontracturada, ideal para los días al aire libre.

Su vigencia también se explica por la versatilidad del diseño. Las sandalias de doble hebilla pueden combinarse con blusas blancas y jeans de pierna ancha, faldas midi de denim, vestidos livianos y conjuntos coordinados. Su estética minimalista permite incorporarlas tanto a looks urbanos como a estilismos más relajados, sin resignar comodidad.

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Cómo llevar las sandalias estilo Birkenstock este verano

Por su diseño sencillo, las sandalias de doble hebilla funcionan con distintas prendas y estilos. Pueden acompañar pantalones de lino, jeans de pierna ancha, vestidos frescos y faldas largas. También se integran a conjuntos monocromáticos y a propuestas de inspiración bohemia, con accesorios de fibras naturales.

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La comodidad dejó de ser un atributo reservado exclusivamente a los looks informales y se convirtió en uno de los criterios que marcan el rumbo de la moda. En ese escenario, las sandalias anatómicas mantienen su lugar como un clásico versátil que atraviesa temporadas. Con sus últimas postales, Juliana Awada volvió a ponerlas en primer plano y anticipó una de las apuestas de calzado para los días de calor.