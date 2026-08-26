¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 26 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.
Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.
Horóscopo de hoy, 26 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
El miércoles te pide ordenar prioridades. Tenés varias cosas en mente, pero no todo necesita resolverse hoy. Elegí una tarea importante y enfocá ahí tu energía.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
Una situación que venía demorándose puede empezar a destrabarse. No te apures a celebrar antes de tiempo, pero tampoco dejes pasar las señales positivas. La paciencia empieza a dar resultados.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
Una conversación puede abrirte una posibilidad que no habías considerado. Prestá atención a los detalles y preguntá todo lo que necesites saber antes de tomar una decisión.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
Necesitás poner límites a ciertas demandas externas. No podés estar disponible para todo el mundo. Reservá un momento del día para vos y hacé algo que te ayude a despejar la cabeza.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
Tu confianza vuelve a estar en primer plano. Es un buen día para defender una idea o tomar la iniciativa en un proyecto. No esperes a que alguien más dé el primer paso.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
El Sol en tu signo potencia tus ganas de ordenar y empezar de nuevo. Aprovechá para definir objetivos concretos, pero no seas demasiado exigente con vos misma/o. También necesitás disfrutar del proceso.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
Una charla pendiente puede ayudarte a recuperar el equilibrio. Decí lo que pensás con calma y evitá asumir lo que la otra persona siente. Escuchar será tan importante como hablar.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
Tu intuición vuelve a marcarte el camino. Si una situación no termina de convencerte, no la fuerces. Esperá un poco y dejá que los hechos confirmen lo que ya venís percibiendo.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
Necesitás salir un poco de la rutina. Un plan diferente después de tus obligaciones puede mejorar tu ánimo. Cambiar de escenario, aunque sea por unas horas, te hará bien.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
Un esfuerzo que venís sosteniendo empieza a mostrar resultados. Reconocé tus avances y no te exijas llegar a todo de inmediato. Vas por buen camino.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Una idea inesperada puede convertirse en una oportunidad concreta. Compartila con alguien de confianza y escuchá otras miradas. A veces, una buena conversación es el empujón que falta.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
Tu sensibilidad te ayuda a entender una situación que para otros resulta confusa. Confiá en lo que percibís, pero no absorbas problemas ajenos. Cuidar tu energía también es una prioridad.