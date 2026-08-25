Rocío Pardo mostró los detalles íntimos de su escapadita junto a Nicolás Cabre por Natal

Nicolás Cabré y Rocío Pardo son de las parejas más estables y consagradas del espectáculo argentino. Tras su casamiento, y con varios años juntos, se encuentran en el centro de las miradas por sus futuros proyectos juntos, los laborales y los incontables viajes alrededor del mundo que realizan. En los últimos días, la feliz pareja decidió hacer una pausa en sus apretadas agendas laborales para disfrutar de una romántica escapada de pocos días. El destino elegido para recargar energías fue la paradisiáca ciudad de Natal, ubicada en el nordeste de Brasil. Este lugar es famoso por sus impresionantes playas, enormes dunas de arena y un clima cálido ideal para el descanso, alejándose de los días grises y las lluvias de la Argentina. La bailarina fue la encargada de compartir los detalles del viaje, compartiendo algunas postales que provocaron la envidia de todos.

La escapada romántica de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Natal

La escapada romántica de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Natal

Nicolás Cabré y Rocío Pardo son de las parejas que apuestan por los descansos en medio de duras jornadas laborales, debido a las exigencias al momento de estrenar una obra de teatro. Es por eso que recorrer el mundo, pasando por paisajes históricos asiáticos hasta la belleza de la playa caribeña. En los últimos días, la pareja armó sus valijas para sumergirse en un verdadero paraíso tropical, dedicado por completo a conectar entre sí y descansar frente a la inmensidad del océano: Natal, Brasil. Los enamorados compartieron un posteo en común, donde las postales íntimas de su estadía diaria en un lujoso resort detallaron un viaje lleno de amor, relax y mucha playa.

Un tierno camino de pétalos de rosa esparcidos por los pasillos de su hospedaje creaba una atmósfera de puro romance, para unos días de entrega completa a largas jornadas de relajación total bajo el cálido sol de Brasil. Ambos aprovecharon las excelentes instalaciones de su hotel para mantener activos sus hábitos saludables, y Rocío no dejó pasar la oportunidad de entrenar y posar frente al espejo del gimnasio, mientras que Nicolás prefirió descansar plácidamente en las cómodas colchonetas de diseño exterior, a pocos metros de una imponente piscina privada y de reposeras dispuestas estratégicamente de cara al mar.

La escapada romántica de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Natal

Durante sus paseos diarios, los artistas quedaron maravillados con los majestuosos paisajes, que se destacan por la inmensidad de las aguas cristalinas desde su balcón, o incluso observar a los aventureros que practicaban parapente sobrevolando las costas en un cielo completamente limpio. Con un simple "Hola", acompañado de emojis de playa y vacaciones, la pareja promocionó el espacio que se quedó y enamoró a todos con el destino elegido para una escapada romántica.

Natal se encuentra ubicada de manera privilegiada en la esquina noreste de Brasil, siendo la capital del pintoresco estado de Río Grande del Norte. Es apodada como la "Ciudad del Sol", debido a un fenómeno climático maravilloso: cuenta con un promedio de casi trescientos días soleados al año, garantizando un verano prácticamente eterno para todos sus visitantes. Este punto, más otros detalles que garantizan la relajación, convierte, sin lugar a dudas, a este espacio como el escenario ideal para que la feliz pareja consolide su gran amor.

La escapada romántica de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Natal

Esta mezcla perfecta de romanticismo, ecología y playas idílicas fueron los protagonistas de diversas postales de los espectaculares paisajes brasileños y las sorpresas románticas dentro del hotel para la feliz pareja. Al compartir cada una de estas imágenes, Rocío Pardo mostró los detalles íntimos de su escapadita junto a Nicolás Cabré por Natal, logrando cautivar por completo a sus miles de seguidores, que no dudaron en acompañarlos con comentarios tiernos alrededor de su amor.

A.E