¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 28 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Bajás un cambio y eso te hace bien. El domingo te invita a reflexionar antes de actuar. Una charla sincera puede acomodar emociones que venían desordenadas.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás comodidad y calma, y hoy podés dártelas sin culpa. Día ideal para disfrutar de lo simple: buena comida, afectos y un momento para vos. Escuchá a tu cuerpo.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu energía vuelve a encenderse. Podés tener una conversación clave que cambie el rumbo de una relación o proyecto. Aprovechá la claridad mental para decir lo que sentís.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Tu sensibilidad está a flor de piel, pero eso no es una debilidad. Alguien de tu entorno te valora más de lo que creés. Día ideal para el autocuidado y el descanso emocional.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Estás en modo protagonista, como siempre, pero hoy el foco va a estar en cómo usás esa luz para ayudar a otros. Recibís una noticia que te alegra el corazón.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Soltás exigencias y eso te da alivio. No todo tiene que ser perfecto para estar bien. Permitite improvisar un poco y disfrutar del presente sin tanta autoexigencia.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio llega cuando decís lo que necesitás. Buen momento para ordenar vínculos y poner límites con suavidad. El domingo trae armonía si sos fiel a vos mismo.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Emociones intensas, pero reveladoras. Algo se termina de cerrar internamente y te deja más liviano. Confiá en tu intuición: no te está fallando.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tenés ganas de compartir y celebrar, aunque sea algo chico. Planes espontáneos pueden convertirse en grandes recuerdos. Dejate llevar sin pensar tanto.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El descanso también es productivo, aunque te cueste creerlo. Bajá la guardia y disfrutá del tiempo libre. Alguien cercano te demuestra su apoyo de forma concreta.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Ideas nuevas aparecen cuando soltás la rutina. Un intercambio inesperado te inspira y te da otra mirada sobre algo que venías cuestionando. Abrite al cambio.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Conectás con tus emociones más profundas y eso te da paz. Día ideal para el arte, la música o simplemente dejar volar la imaginación. Escuchá lo que sentís.