domingo 28 de diciembre del 2025
Horóscopo de hoy 28 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Te contamos qué te deparan los astros para los 12 signos zodiacales.

Horóscopo de hoy 28 de diciembre de 2025
Horóscopo de hoy 28 de diciembre de 2025 | Pexels

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 28 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Bajás un cambio y eso te hace bien. El domingo te invita a reflexionar antes de actuar. Una charla sincera puede acomodar emociones que venían desordenadas.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás comodidad y calma, y hoy podés dártelas sin culpa. Día ideal para disfrutar de lo simple: buena comida, afectos y un momento para vos. Escuchá a tu cuerpo.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu energía vuelve a encenderse. Podés tener una conversación clave que cambie el rumbo de una relación o proyecto. Aprovechá la claridad mental para decir lo que sentís.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Tu sensibilidad está a flor de piel, pero eso no es una debilidad. Alguien de tu entorno te valora más de lo que creés. Día ideal para el autocuidado y el descanso emocional.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Estás en modo protagonista, como siempre, pero hoy el foco va a estar en cómo usás esa luz para ayudar a otros. Recibís una noticia que te alegra el corazón.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Soltás exigencias y eso te da alivio. No todo tiene que ser perfecto para estar bien. Permitite improvisar un poco y disfrutar del presente sin tanta autoexigencia.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio llega cuando decís lo que necesitás. Buen momento para ordenar vínculos y poner límites con suavidad. El domingo trae armonía si sos fiel a vos mismo.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Emociones intensas, pero reveladoras. Algo se termina de cerrar internamente y te deja más liviano. Confiá en tu intuición: no te está fallando.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tenés ganas de compartir y celebrar, aunque sea algo chico. Planes espontáneos pueden convertirse en grandes recuerdos. Dejate llevar sin pensar tanto.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El descanso también es productivo, aunque te cueste creerlo. Bajá la guardia y disfrutá del tiempo libre. Alguien cercano te demuestra su apoyo de forma concreta.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Ideas nuevas aparecen cuando soltás la rutina. Un intercambio inesperado te inspira y te da otra mirada sobre algo que venías cuestionando. Abrite al cambio.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Conectás con tus emociones más profundas y eso te da paz. Día ideal para el arte, la música o simplemente dejar volar la imaginación. Escuchá lo que sentís.

