Horóscopo de hoy 26 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 25 de diciembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 25 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El viernes te encuentra con mucha energía acumulada. Después de tanta intensidad emocional, necesitás canalizarla en algo concreto. Buen día para ordenar pendientes, cerrar charlas importantes y tomar decisiones prácticas. En el amor, menos impulso y más escucha.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Se activa una necesidad de seguridad emocional. El 26 te pide bajar un cambio y reconectar con lo simple: una charla sincera, buena comida, un plan tranquilo. En lo laboral o económico, es buen momento para revisar gastos y proyectar el verano.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La mente sigue a mil, pero el día te invita a seleccionar qué vale la pena pensar y qué no. Excelente jornada para escribir, planificar viajes o charlar con alguien que te inspire. En vínculos, evitá la ironía: decí lo que sentís sin vueltas.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones siguen sensibles, pero ya con más claridad que los días previos. El viernes es ideal para poner límites sanos y priorizarte. En el amor, se acomoda algo que venía confuso. Escuchá tu intuición: no falla.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El foco está en vos y en cómo querés encarar lo que viene. Día clave para tomar conciencia de tu valor y dejar de postergarte. En relaciones, buscás reciprocidad real. Buen momento para pensar proyectos personales.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu necesidad de orden vuelve con fuerza. El 26 es perfecto para organizar agendas, ideas y hasta emociones. En el trabajo, una charla aclara el panorama. En el amor, soltá la exigencia: no todo se controla.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Se activa el deseo de equilibrio después de días intensos. El viernes te invita a armonizar vínculos y cerrar malentendidos. Buen momento para encuentros sociales tranquilos. En decisiones importantes, confiá más en tu criterio.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

La intensidad baja un poco, pero la profundidad sigue. Día ideal para reflexionar, soltar rencores y cerrar ciclos emocionales. En el amor, conversaciones honestas que sanan. No te guardes lo que ya entendiste.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El espíritu aventurero vuelve a aparecer. El 26 te empuja a pensar planes futuros, viajes o cambios de rumbo. En lo laboral, ideas nuevas. En el amor, necesitás aire y sinceridad: decilo sin miedo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Con el Sol en tu signo, estás más enfocado que nunca. Día ideal para evaluar logros del año y proyectar objetivos realistas. En vínculos, mostrarse vulnerable fortalece. No todo es responsabilidad: también es disfrute.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

El viernes te encuentra introspectivo, aunque con ideas brillantes en gestación. Buen día para descansar la mente y observar sin intervenir tanto. En relaciones, algo se redefine en silencio. Confiá en los tiempos.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La sensibilidad sigue alta, pero ahora más creativa. Ideal para actividades artísticas, charlas profundas o momentos de conexión espiritual. En el amor, se aclaran emociones. No te escapes: enfrentá lo que sentís con calma.