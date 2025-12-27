Así es la casa de Palito Ortega en Tucumán donde creció con su familia: ventanas de madera, manteles de época y llena de recuerdos

Palito Ortega logró gracias a su exitosa carrera musical obtener un buen pasar económico y una mejor vida, tanto para él como para sus hijos. Sin embargo, el músico no olvida sus raíces y lo mucho que le costó ganarse un lugar en la industria. De hecho, la casa donde creció y pasó su infancia es uno de los tesoros más preciados para él y su familia.

Palito Ortega era un joven lleno de sueños y talento que llegó de Tucumán a la gran Ciudad para cumplir su deseo de cantar y conquistar a la gente con su voz. Con mucho esfuerzo, canciones y dedicación logró convertirse en una de las figuras más importantes de la música nacional.

Si bien su presente es muy distinto a su pasado en la provincia tucumana, debido a que actualmente posee otro poder adquisitivo, el artista siempre lo recuerda con amor y tiene presente los valores que su familia le enseñó. Por esta razón, su hija Julieta Ortega no dudó en compartir, a través de su cuenta de Instagram, algunas postales de la casa donde creció Palito Ortega.

"Fui a visitar tu casa, papá. Qué huella tan honda dejas en tus hijos. Te amo, te amo, te amo", escribió la actriz, súper emocionada, en su posteo. Junto al mensaje, compartió un carrete de fotos que mostraban el sitio cálido y sencillo donde se crio su padre. El exterior de la propiedad posee una pequeña galería, que daba la bienvenida a los invitados, un extenso patio, en formato de pasillo, donde aún están la antigua pileta para lavar la ropa y las ventanas de madera.

La casa de Palito Ortega está ubicada cerca de la estación de tren de la ciudad de Lules, medio de transporte que era indispensable para él y sus seres queridos para moverse de un lugar a otro. Además, Julieta Ortega mostró el interior de la propiedad donde creció su papá. La misma se caracteriza, actualmente, por los años de antigüedad que lleva y por la falta de mantenimiento.

Al parecer, la vivienda quedó tal cual estaba cuando él vivía allí por lo que la actriz no dudó en fotografiar cada rincón para atesorarlo y compartirlo con su público. En las imágenes, se puede observar algunos muebles viejos, cortinas con flecos en las puertas y manteles con diseños de la época.

Julieta Ortega recorrió todo el lugar y mostró los detalles, que sorprendieron a muchos fanáticos que desconocían su humilde vida en Tucumán cuando aún no era conocido. A pesar de no ser habitada en la actualidad, ni por Palito Ortega u otra familia, el hogar se encuentra intacto y con las cosas que fueron esenciales para él y su familia en aquel entonces. Si bien en la actualidad, sus paredes con humedad y el deterioro de la construcción debido al paso del tiempo son notorios, el compositor decidió que todo quede tal como estaba en aquellos años.

Cada ambiente conserva muebles originales, objetos personales y recuerdos que remiten a una etapa de esfuerzo y sacrificio, cuando la música aún no ocupaba un lugar central en su vida. Lejos de remodelar o modernizar la propiedad, Palito Ortega eligió mantenerla como un testimonio fiel de sus orígenes, para no olvidar de dónde viene y rendir homenaje a su historia familiar.

Así es la casa de Palito Ortega en Tucumán donde creció con su familia y se convirtió en un verdadero símbolo de sus comienzos humildes. La propiedad, que dejó ver su hija Julieta Ortega, se caracteriza por tener ventanas de madera, manteles con diseños de época y estar llena de recuerdos de su infancia.

Así fue la Navidad de Palito Ortega y Evangelina Salazar en medio de la internación de su hijo Martín

La Navidad volvió a reunir al clan Ortega en una celebración especial. En una de las épocas más esperadas del año, Palito Ortega y Evangelina Salazar compartieron una noche íntima junto a sus hijos y nietos, rodeados de afecto, recuerdos y tradiciones que atraviesan generaciones.

La encargada de mostrar algunos de los mejores momentos fue Julieta Ortega, quien compartió en redes sociales un álbum titulado: “Feliz Navidad, de mi familia a la de todos ustedes”. Las imágenes rápidamente despertaron la atención de sus seguidores, no solo por la calidez del encuentro, sino también por el cuidado estético de la velada. La familia habría elegido un dress code black and white, que aportó elegancia y coherencia visual a cada postal, reforzando el espíritu clásico y sofisticado que caracteriza al histórico clan artístico.

Entre las fotos compartidas se pudo ver a Julieta Ortega junto a su padre Palito y su hermana Rosario, en una imagen que resumió el clima de unión que atravesó la noche. Otra de las postales más comentadas fue la que mostró la actriz posando junto a su hermano Martín Ortega, luego de que el productor fuera internado el pasado mes de junio en una clínica de rehabilitación.

También hubo lugar para los vínculos que se renuevan: Evangelina Salazar apareció acompañada por Valentina Zenere, actual pareja de Sebastián Ortega, reflejando la integración natural de nuevas figuras al núcleo familiar. El álbum navideño del clan Ortega también incluyó imágenes de las nuevas generaciones. Benito Noble, hijo de Julieta, fue uno de los protagonistas más tiernos de la noche, mientras que Dante Ortega fue captado en un emotivo abrazo con Evangelina Salazar, una escena que reflejó el vínculo cercano entre abuela y nieto.

En otra de las postales, Palito Ortega apareció conversando distendidamente con su hijo Martín, una imagen que volvió a subrayar el espíritu de cercanía y contención tras el presente que vive el productor. Así, la familia Ortega celebró una Navidad íntima y cuidada, donde cada gesto y cada abrazo reflejaron la importancia de estar juntos y acompañarse en cada etapa de la vida.