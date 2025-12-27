Martín Demichelis, de vacaciones en Uruguay con una misteriosa joven tras los rumores de reconciliación con Evangelina Anderson

En las últimas semanas, los rumores sobre una posible reconciliación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis comenzaron a sonar con fuerza. Sin embargo, los mismos terminaron de desinflarse de manera definitiva, mucho antes de lo que muchos podrían imaginar. Ahora, por si faltaba algo más para terminar con estas especulaciones, el propio entrenador se dejó ver de vacaciones junto a sus hijos y una misteriosa joven.

La supuesta reconciliación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson

Luego del cumpleaños de Martín Demichelis, fueron muchos los que comenzaron a especular con la posibilidad de una reconciliación con Evangelina Anderson. Esto se sustentaba, principalmente, por dos gestos: una foto en la que aparecía junto a la modelo y bailarina y el hecho de que ella había dejado de seguir a Ian Lucas, con quien se la vinculaba.

La foto que desató los rumores de reconciliación.

Llamativamente, esta situación se desmoronó muy rápidamente. La propia Evangelina Anderson se encargó de aclarar lo sucedido y, en una charla con Karina Iavícoli, no dejó lugar a dudas. “¿Qué tiene que ver? Que estemos separados no quiere decir que no podamos tener un buen vínculo por nosotros y nuestros hijos, que tenemos tres”, respondió, tajante.

Las vacaciones de Martín Demichelis en Uruguay

Si faltaba algún hecho que terminara de sentenciar cualquier especulación con una reconciliación, ahora fue el propio Martín Demichelis quien se encargó de ponerlo en bandeja. El entrenador se fue de vacaciones a Uruguay junto a sus hijos y una misteriosa joven que, según destacaron quienes lo vieron en el lugar, sería su novia.

Martín Demichelis en Uruguay / RS FOTOS

En las imágenes se puede ver a Martín Demichelis en el parador La Huella, en José Ignacio. El entrenador pasea junto a sus hijos e incluso saluda a la gente, de muy buen humor, sin esconderse en ningún momento. A su lado, aparece una joven rubia que fue apuntada como su nueva pareja.

Martín Demichelis conversó con la gente que se acercó/ RS FOTOS

La joven señalada como nueva novia de Martín Demichelis / RS FOTOS

Si bien no existe una confirmación oficial sobre la relación de Martín Demichelis con esta joven, lo cierto es que los rumores de una reconciliación con Evangelina Anderson ya quedaron completamente olvidados. El ex entrenador de River Plate se encuentra pasando unos días relajados en Uruguay, lejos de las polémicas que lo rodearon en los últimos meses.