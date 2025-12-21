Horóscopo semanal del 21 al 26 de diciembre de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrólogas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodíaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 21 al 26 de diciembre de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Mundo

Aries, es momento de planificación y cierre de año con la familia. Tu mejor día: miércoles 24 de diciembre. Organiza la cena de Navidad en casa, arregla los muebles y crea un ambiente confortable.

Salud: Cuida el estómago, gastritis y excesos con alcohol. Evita guardar enojos; practica el perdón y la reconciliación.

Consejo: Actualiza pasaporte, visa, identificaciones y pagos atrasados. Prende una veladora blanca al Niño Jesús y limpia la casa con incienso de sándalo, mirra o copal después de la fiesta.

Números de la suerte: 12, 34, 47.

Colores: Verde y blanco.

Amor: Compatible con Leo, Sagitario y Capricornio. Si estás soltero, llegan amores nuevos con regalos.

Recomendación: Las cartas (dos de espadas y siete de espadas) indican arreglar papeles familiares o herencias. Sana corazón y razón; deja atrás traumas y miedos. El mejor regalo: perfume, bolsas o maletas.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: La Fuerza

Tauro, semana de cierre laboral y preparativos navideños. Tu mejor día: jueves 25 de diciembre.

Salud: Controla excesos en comida y alcohol; cuida tu peso, colesterol y presión alta. Toma agua antes de las comidas.

Consejo: Gasta más en ti (reloj, cadena, perfume caro) que en los demás. Limpia energéticamente con limón verde y usa perfume nuevo para atraer abundancia.

Números de la suerte: 05, 54, 63 (explosión de dinero sorpresa).

Colores: Azul y blanco.

Amor: Compatible con Virgo, Capricornio y Acuario. Llega regalo de un amor nuevo; en pareja, planean viaje.

Recomendación: Las cartas (cuatro de copas y caballo de copas) hablan de estabilidad económica, reencuentros familiares y amores del pasado. Ve a misa el 25 y pide al Niño Jesús.

Tauro

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Emperador

Géminis, lidera y triunfa. Te toca organizar la cena de Navidad. Tu mejor día: martes 23 de diciembre.

Salud: Cuida tu garganta y pulmones de virus respiratorios. Toma cítricos y protégete de cambios de temperatura.

Consejo: Limpia el closet, paga deudas y prepara rituales de fin de año. Evita amores conflictivos del pasado.

Números de la suerte: 06, 13, 17 (premio mayor navideño).

Colores: Rosa mexicano y amarillo.

Amor: Compatible con Sagitario, Acuario y Libra. Déjate querer y conoce gente nueva.

Recomendación: Las cartas (cuatro de oros y siete de bastos) indican dinero, negocio nuevo y posible trabajo en el extranjero. Llega pago de seguro o ayuda a abuelitos. El mejor regalo: electrónicos (celular, iPad, reloj).

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Loco

Cáncer, gran suerte en juegos de azar. Tu mejor día: viernes 26 de diciembre.

Salud: Cuida espalda baja, cintura y riñones. Toma más agua.

Consejo: Dedica un plato y oración a seres queridos fallecidos. Arregla cocina o baño y prepara viaje corto.

Números de la suerte: 01, 15, 24 (premio mayor grande).

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Compatible con Tauro, Piscis y Escorpión. Propuesta de amor verdadero o casamiento.

Recomendación: Las cartas (dos de bastos y sota de copas) indican viaje, cambio laboral y reencuentro con amiga o familiar. Cambia el celular. El mejor regalo: ropa y zapatos.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Sol

Leo, semana para brillar. Tu mejor día: jueves 25 de diciembre (cinco oportunidades en lotería).

Salud: Cuida nervios, depresión y desvelos. Come temprano y toma agua.

Consejo: Prende una vela blanca a seres queridos fallecidos. Gasta en ti tanto como en los demás.

Números de la suerte: 07, 20, 66.

Colores: Rojo y azul.

Amor: Compatible con Aries, Acuario y Sagitario. Embarazo en puerta o llega una mascota.

Recomendación: Las cartas (cinco de espadas y seis de copas) hablan de fiesta, ejercicio y perdón. Despierta a un nuevo camino económico en 2026. El mejor regalo: joyería de oro o plata.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Virgo, Dios te ilumina para resolver problemas. Tu mejor día: martes 23 de diciembre.

Salud: Cuida garganta, pulmones y dentadura. Visita al doctor si es necesario.

Consejo: Invita a todos y no te estreses. Limpia con incienso y compra espejo nuevo.

Números de la suerte: 08, 11, 65 (premio mayor).

Colores: Blanco y verde.

Amor: Compatible con Aries, Tauro y Capricornio. Llega un regalo sorpresa.

Recomendación: Las cartas (siete de oros y cuatro de espadas) indican dinerito extra, aguinaldo y firma de contrato. Mar de sorpresas y vacaciones recomendadas. El mejor regalo: celular, computadora o reloj.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: As de Oros

Libra, premio mayor asegurado. Tu mejor día: miércoles 24 de diciembre.

Salud: Cuida espalda baja, cintura y cadera. Evita cargar peso.

Consejo: Espera ofertas de enero para renovar tus muebles. Arregla asuntos legales (pasaporte, títulos).

Números de la suerte: 18, 22, 27 (premio mayor).

Colores: Amarillo y naranja.

Amor: Compatible con Cáncer, Géminis y Acuario. Si estás en pareja, embarazo en puerta o propuesta de casamiento.

Recomendación: Las cartas (as de espadas y rey de bastos) indican ayuda poderosa en 2026. Regalo sorpresa (perfume o cajita de música). El mejor regalo: perfume, cremas o botas.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Juicio

Escorpión, semana mágica para solucionar los temas pendientes. Te toca cena de Navidad (mejor encargarla).

Salud: Cuida estómago de gastritis y úlceras. Reduce alcohol y tabaco.

Consejo: Descansa en casa con tu familia. Paga deudas y arregla pasaporte/visa para el próximo viaje.

Números de la suerte: 03, 06, 09 (cinco golpes de suerte).

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Compatible con Piscis, Cáncer y Leo. Gran amor estable en 2026 (posible boda).

Recomendación: Las cartas (caballo de espadas y cinco de bastos) advierten desconfianza y amor del pasado con regalo (recíbelo, pero no regreses). El mejor regalo: bolsa, cartera, celular o ropa.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Sagitario, arriba y disfrutando. Te tocan premios y cena navideña. Tu mejor día: lunes 22 de diciembre.

Salud: Cuida estómago, gastritis y excesos. Toma más agua.

Consejo: Paga tarjetas, vende lo viejo y prepara viaje fin de año. No hables de tus metas.

Números de la suerte: 19, 20, 29 (premio mayor).

Colores: Blanco y verde.

Amor: Compatible con Piscis, Aries y Leo. Para los que están en pareja, equilibrio amoroso.

Recomendación: Las cartas (cinco de oros y rey de oros) indican prosperidad sin límites y dinero extra. Regalo sorpresa (mascota o cadena de oro).

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Mago

Capricornio, ¡feliz cumpleaños! Doble regalo merecido. Tu mejor día: jueves 25 de diciembre.

Salud: Cuida infecciones urinarias, riñones y piel. Toma agua.

Consejo: Vacaciones y viaje recomendados. Cambia patrones y desconfía del pasado.

Números de la suerte: 06, 30, 37 (premio mayor).

Colores: Azul y blanco.

Amor: Compatible con Tauro, Virgo y Libra. Los casados, llega una mascota a la familia.

Recomendación: Las cartas (seis de oros y caballo de oros) indican negocio de compraventa y ángel de la guardia. El mejor regalo: joyas, perfume caro o bolsa de marca.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Carro

Acuario, avanza sin miedo. Dominarás 2026. Tu mejor día: miércoles 24 de diciembre (doble suerte).

Salud: Cuida tu garganta, anginas y pulmones.

Consejo: Organiza una carne asada el 25 en tu casa. Evita cohetes y chismes familiares.

Números de la suerte: 17, 25, 56 (premio mayor).

Colores: Verde y azul.

Amor: Compatible con Libra, Leo y Géminis.

Recomendación: Las cartas (as de oros y seis de bastos) indican triunfo económico y reinvención. Aleja lo negativo. El mejor regalo: electrónicos o ropa deportiva.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Mago

Piscis, pide y se te dará. Semana mágica y agotadora (te toca Nochebuena y Navidad). Tu mejor día: jueves 25 de diciembre.