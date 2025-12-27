La inesperada foto de Wanda Nara con Martín Migueles en medio de los rumores de infidelidad: "Chau"

Después de festejar la Navidad en Punta del Este, Martín Migueles quedó envuelto en un nuevo escándalo mediático al ser acusado de intentar engañar a Wanda Nara con Claudia Ciardone. Este viernes 26 de diciembre, la modelo habló sin filtros y expuso los supuestos mensajes que el empresario le habría enviado hace aproximadamente un mes: "Primero me invitó a tomar un café y después directamente me pasó la dirección de su casa".

En medio de los rumores de infidelidad, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al publicar una inesperada foto junto a su pareja a bordo de un avión privado. Luego de compartir tiernas postales familiares en la playa durante su estadía en Uruguay, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) fue por más y mostró una imagen romántica junto a su pareja durante el viaje de regreso a Buenos Aires, un gesto que muchos interpretaron como una respuesta directa a las versiones que circularon en los últimos días.

Wanda Nara y Martín Migueles

La inesperada foto de Wanda Nara con Martín Migueles en medio de los rumores de infidelidad

En pleno revuelo mediático, Wanda Nara regresó a la Argentina y eligió despedirse de Uruguay con una foto junto al empresario. "Chau", escribió sobre la imagen que compartió en sus historias de Instagram, dejando en claro que, tras una semana de descanso, volvía a Buenos Aires para retomar su rutina laboral y reencontrarse con sus hijas, Isabella y Francesca Icardi.

La foto que Wanda Nara le sacó a Martín Migueles

En la postal, tomada a bordo de un avión privado, se lo puede ver a Martín Migueles sonriente y recostado junto a una ventanilla, en una actitud relajada pese a las acusaciones que lo señalan. La imagen no pasó inadvertida, ya que se trata de la primera publicación de la conductora con su pareja después de las declaraciones públicas de Claudia Ciardone, lo que reforzó las especulaciones sobre el mensaje que la empresaria quiso transmitir.

Por otro lado, la mediática también compartió imágenes del exclusivo avión de lujo que utilizó para regresar desde Punta del Este. Allí, fiel a su estilo, presumió su nueva cartera —un “regalo de Papá Noel”— valuada en más de 50 mil dólares, que tuvo un lugar destacado dentro de la aeronave. Una vez más, Wanda Nara combinó glamour, exposición y estrategia en medio de un escándalo que promete seguir sumando capítulos.

Así fue el regreso de Wanda Nara a Buenos Aires

Claudia Ciardone rompió el silencio: "Que Wanda esté atenta a todo"

Durante una entrevista con Sálvense quien pueda (América TV), Claudia Ciardone habló sin filtros sobre los mensajes que habría recibido de Martín Migueles. Según relató, el empresario se contactó con ella hace aproximadamente un mes y desde el inicio dejó en claro su postura: "Yo lo único que le pedí fue que no me metiera en problemas porque estoy muy bien en pareja y que esto no me suma". Si bien aceptó unas disculpas que él le hizo llegar a través de un conocido en común, aclaró que nunca tuvo intenciones de retomar ningún tipo de vínculo.

Sin embargo, la modelo aseguró que la insistencia continuó y que la situación comenzó a incomodarla. "Me invitó a tomar un café y le dije que no. Hasta le di un consejo, como de tía, para que no se mande cag…", contó. El límite, según su testimonio, se cruzó cuando Migueles avanzó un paso más: "Primero me invitó a tomar un café y después directamente me pasó la dirección de su casa".

Antes de cerrar, Ciardone también hizo referencia al vínculo breve que mantuvo con él en el pasado y sostuvo que su intención nunca fue quedar envuelta en un escándalo mediático. En ese contexto, dejó un mensaje para Wanda Nara: "Simplemente no quiero que me meta en problemas. Que esté atenta a todo, para que no le pase lo que me pasó a mí. Que vaya con cuidado".