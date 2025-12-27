Las fotos del tenso reencuentro de Zaira Nara y Facundo Pieres en Punta del Este, a ocho meses de la separación

Zaira Nara se encuentra en Uruguay desde antes de Navidad ya que decidió pasar esta celebración en su casa de Punta del Este junto a sus hijos, Malaika y Viggo, fruto de su relación pasada con Jakob Von Plessen. Sin embargo, no todo salió como lo esperaba ya que después de esta fecha se reencontró de manera inesperada con su última expareja, Facundo Pieres, y vivió un momento de mucha incomodidad que no pasó desapercibido ante la mirada de los demás.

Así fue el reencuentro de Zaira Nara y Facundo Pieres en Punta del Este

Tras varios meses sin verse y en medio de rumores sobre sus respectivos presentes amorosos, Zaira Nara y Facundo Pieres se volvieron a cruzar. El escenario fue Punta del Este, Uruguay, donde ambos se encuentran vacacionando, y el motivo: un exclusivo evento de moda que organizó una reconocida firma de indumentaria.

Tal como trascendió, el viernes 26 de diciembre en horas de la noche, la expareja fue invitada al mismo sitio y al llegar cada uno por su lado se percataron. Zaira Nara ingresó al lugar con un look boho chic compuesto por dos piezas en tono terracota con estampado color blanco: camisa anudada a la cintura y pantalón tiro bajo. Un diseño fresco y con toques western que se llevó todos los halagos de los presentes.

Facundo Pieres en un evento en Punta del Este (RS Fotos)

Luego de que la modelo comenzó a saludar a los demás invitados, como Maru Botana, se dirigió por un pasillo con piso de madera blanca hasta que se dio cuenta que también se encontraba su ex: Facundo Pieres. Para evitar cruzarse con él en medio de tanta gente y medios de comunicación, la top model se dio la vuelta e intentó disimular que no lo vio. No obstante, los fotógrafos notaron su intención y le tomaron la foto justo cuando intentaba evadirlo.

Zaira Nara en un evento en Punta del Este (RS Fotos)

Acto seguido, Zaira Nara mostró lo profesional que es y dejó atrás esta incómoda escena con su ex novio para posar relajada, sonriente y luciendo un outfit fiel a su estilo. Su beauty look acompañó su atuendo: cabello suelto con ondas suaves y maquillaje natural con labial y rubor en tono durazno.

Zaira Nara en un evento en Punta del Este (RS Fotos)

Este reencuentro casual entre ellos no terminó ahí porque cuando la conductora se decidió a posar, el deportista apareció detrás de ella ya que pasaba por el pasillo junto a un amigo. Al darse cuenta, Zaira Nara observó a su expareja y sonrió de manera incómoda. Si bien ambos aclararon que terminaron en buenos términos, lo cierto es que no volvieron a mostrarse públicamente hasta ahora que coincidieron en el país vecino.

Zaira Nara en un evento en Punta del Este (RS Fotos)

Cabe recordar, además, que en enero de este año, cuando Zaira Nara todavía seguía con Facundo Pieres, todo indicaba que el proyecto de la casa en Uruguay era parte de un sueño en común. El valor de la misma, según trascendió, era de 1,8 millones de dólares y combinaba sofisticación y calidez. La separación llegó después y la hermana de Wanda Nara siguió adelante con la adquisición de la misma. De hecho, en esta residencia donde ella vacaciona actualmente con sus hijos Malaika y Viggo, fruto de su relación pasada con Jakob Von Plessen. En resumen, las fotos que comprobaron el tenso reencuentro de Zaira Nara y Facundo Pieres en Punta del Este, a ocho meses de la separación, no pasaron desapercibidas.

Zaira Nara rompió el silencio sobre los rumores de romance entre Sabrina Rojas y su ex, Facundo Pieres

Sabrina Rojas y Facundo Pieres coincidieron en un reconocido boliche. Según trascendió, la actriz y el ex de Zaira Nara habrían estado a los besos y sin importar que estuvieran otras personas mirando la escena. En medio del revuelo que generó esta cercanía, en Puro Show (el trece) fueron a preguntarle a la hermana de Wanda qué opina sobre estas versiones.

“No estamos hace varios meses ya. Puede que haya un diálogo por alguna que otra cosa, hay mucho cariño con la familia de él, él con mi familia, terminamos súper bien", expresó sobre la buena onda que quedó con el polista pese a estar separados. En este sentido, Zaira Nara aclaró: "También tampoco es que estamos a tomar unos mates porque es bastante reciente todo, pero sí está todo más que bien”.

Luego, lanzó una fuerte chicana contra Paula Chaves, con quien terminó su amistad por apostar a su amor con Facundo Pieres, ex de la modelo. "¡Ay! Es amiga de Paula. Es re amiga, bueno pero capaz que es mentira, no sé. Hace poco menos de seis meses terminamos", manifestó con una leve sonrisa en su rostro. Sin profundizar demasiado en el supuesto affaire entre Rojas y Pieres, Zaira Nara expuso que la ex de Luciano Castro pertenece al círculo íntimo de Chaves y que esto podría generar enojos en ella.

Zaira Nara rompió el silencio sobre los rumores de romance entre Sabrina Rojas y su ex, Facundo Pieres

Además, Zaira Nara aprovechó para aclarar que Vico D'Alessandro es simplemente su amigo y no su nueva pareja como había trascendido. "Vico llegó a mi cumple y me dijo, ‘che, ¿está tú chico?’, o sea, ni idea que yo me había separado. Imaginate que lo adoro, nos cruzamos un montón en trabajos, pero tampoco para que digan eso", manifestó.

Por último, volvió al tema de su ex y la conductora de Esto pasó en América con una llamativa frase: "Por eso te digo que quizás lo que dicen de Facu y Sabri no es real, y si es sí que disfruten". De esta manera, Zaira Nara rompió el silencio sobre los rumores de romance entre Sabrina Rojas y su ex, Facundo Pieres.