Qué dice el parte médico de Christian Petersen después de ser trasladado a Buenos Aires

Después de estar más de diez días internado en San Martín de los Andes, Christian Petersen fue trasladado a Buenos Aires en un avión sanitario. El chef, que se descompensó mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín, se encuentra en el Hospital Alemán y desde el centro médico revelaron el primer parte médico.

Horas más tarde de que Christian Petersen fuera trasladado al centro médico de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Alemán reveló el primer parte médico y comunicó cómo se encuentra la salud del chef. "Al arribar al Hospital, Christian Petersen se encontraba estable, y fue recibido por un equipo médico interdisciplinario que realizó una evaluación inicial y el ajuste del tratamiento de acuerdo con su evolución, garantizando la continuidad de su atención", explicaron.

Además, los médicos aclararon que el cocinero llegó a la clínica este viernes 26 de diciembre después de permanecer más de diez días internado en los hospitales de Junín y San Martín de los Andes. En ese sentido, detallaron: "En la tarde de ayer, luego de un traslado sanitario realizado sin complicaciones, el paciente Christian Petersen fue ingresado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar su atención en un centro de mayor complejidad".

Por último, desde el Hospital Alemán aclararon que los partes médicos sobre la evolución de Christian Petersen se darán "respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica".

El comunicado de la familia de Christian Petersen

El viernes 12 de diciembre Christian Petersen sufrió una descompensación al momento de descender del volcán Lanín, en el marco de una actividad recreativa, y recibió las primeras atenciones en el Hospital de Junín de los Andes y luego fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, en Neuquén. A más de diez días de su internación y en vísperas de Navidad, la familia del cocinero publicó un comunicado a través de las redes sociales.

"En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris. Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo", indicaron al comienzo del mensaje.

Y detallaron que el chef ingresó al hospital "con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención". Según los familiares de Petersen la situación que el cocinero vivió en la montaña "derivó en una fuerte descompensación multiorgánica",y destacaron que el cuadro evoluciona día a día.

Sin más detalles, culminaron el mensaje agradeciendo los gestos de cariño y afecto que reciben para Christian Petersen como para toda la familia. Por el momento, no informaron sobre el cuadro actual que enfrenta el chef.