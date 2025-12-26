La nueva vida de Pancho Dotto, de representante top a su vida de dandy en Punta del Este

Pancho Dotto transitó un camino que lo llevó de ser representante top en la industria del espectáculo a una nueva vida en Punta del Este. Su presente está marcado por un estilo de dandy moderno, con rutinas distintas y una estética cudiada. La transformación de su día a día refleja un cambio de escenario que lo vincula con nuevas actividades.

Pancho Dotto, de representante top a una nueva vida en Punta del Este

Pancho Dotto. Crédito: RS Fotos

Durante décadas fue uno de los representantes más influyentes del mundo de la moda y la televisión, acompañando la carrera de modelos y figuras que se convirtieron en íconos. Su rol como manager lo llevó a estar presente en los momentos más destacados de la industria, construyendo una trayectoria que lo posicionó como referente.

En los años noventa y dos mil, Pancho Dotto fue el responsable de impulsar la carrera de distintas figuras del espectáculo argentino. Su agencia se convirtió en una plataforma de lanzamiento para talentos que luego ocuparon portadas de revistas y protagonizaron campañas internacionales.

Pancho Dotto. Crédito: RS Fotos

La vida de representante lo llevó a recorrer escenarios diversos, desde pasarelas en Buenos Aires hasta producciones en Europa y Estados Unidos. Su estilo de trabajo se caracterizó por la organización de eventos que reunían a figuras del espectáculo y la moda, convirtiéndose en espacios de visibilidad para sus modelos.

Hace un tiempo, Pancho Dotto decidió instalarse en Punta del Este, donde construyó una nueva vida alejada del ritmo vertiginoso de la representación artística. Allí adoptó un estilo que muchos describen como el de un dandy contemporáneo, con rutinas más tranquilas y una estética personal que acompaña su nueva forma de vivir.

Pancho Dotto. Crédito: RS Fotos

En Uruguay, el destacado representante encontró un espacio que le permite combinar elegancia y sencillez. Su estilo personal se refleja en la manera en que se presenta en reuniones y encuentros. En los últimos días, se lo vio en un Rolls Royce silver shadow en un reconocido balneario luciendo una camisa blanca con un saco cuadrillé en tonos de verde, con un pantalón corto nude y un sombrero a juego.

Pancho Dotto. Crédito: RS Fotos

