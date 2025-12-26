La angustia de Noelia Marzol al contar sobre la operación que le realizaron a su hijo de 4 años

Noelia Marzol es una de las celebridades más familieras de la televisión argentina. En todos sus espectáculos en el teatro o en sus redes sociales, le da un lugar a sus hijos y su pareja para que sean protagonistas de su vida. Es así como todos sus seguidores conocen a Donatello y Alfonsina, quienes iluminan su camino y la acompañan en todos sus proyectos. Sin embargo, en las últimas semanas, vivió momentos de tensión, cuando dio a conocer que su hijo de 4 años debió ser operado.

Noelia Marzol y su familia

La operación de Donatello y la angustia de su mamá, Noelia Marzol

Noelia Marzol no duda en darle un espacio a sus hijos en toda su vida llena de éxitos en el teatro y publicidades por redes sociales. En las últimas semanas, vivió la mudanza a su nueva casa, el cumpleaños de su pequeña Alfonsina y la llegada de la Navidad para celebrarlo en familia, mientras se prepara para una apuesta sensual de baile en la temporada del 2026. Sin embargo, en medio de todos estos sucesos, también pasó por un momento tenso, y reveló que tuvieron que operar a su hijo de cuatro años.

Si bien compartió historias en su cuenta de Instagram, el viernes 26 de diciembre, conversó con Puro Show (eltrece) y contó cómo se encuentra Donatello. "Lo operaron de amígdalas y adenoides pero ya está super bien. No puedo decir mucho porque él fue el que puso el cuerpo y el que peor la pasó, sin dudas, pero para una madre es terrible dejar a tu hijo en un quirófano tan chiquito", se sinceró frente a las cámaras. De esta manera, aseguró que no quería hablar del tema, ya que no le gustaba asustar a otras mamás que la seguían, pero expuso que sintió una sensación horrible al momento de transitar los sucesos, que la familia intentó pasar con paciencia y amor.

La apuesta sensual teatral de Noelia Marzol para el 2026

Noelia Marzol hizo una jugada apuesta teatral para la temporada 2026, y que se llevó su atención laboral en los últimos meses. Bloody Tango, la obra que ella produjo hace unos años atrás, vuelve a los escenarios para montar un show de tango contemporáneo, que fusiona la danza, música, sensualidad y acrobacias en una estética moderna. La misma tiene programadas funciones para el verano de 2026 en el Teatro Radio City de Mar del Plata y el Teatro Broadway en Buenos Aires, por lo que hace que la bailarina disfrute de las fiestas mientras tiene los últimos ensayos.

Bloody Tango, la apuesta de Noelia Marzol

Sin embargo, las complicaciones hogareñas, entre la mudanza y la operación de su hijo, la llevaron a vivir momentos de tensión y preocupación antes de las fiestas navideñas. Finalmente, aseguró que él se encuentra bien y que pudo disfrutar de la Navidad y del cumpleaños de su hermana. Noelia Marzol expresó su angustia en la televisión abierta, pero relajó a sus seguidores al mostrarse lista para sus siguientes proyectos y disfrutar la temporada 2026.

A.E