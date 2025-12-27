Así fue el bautismo de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: ceremonia en Luján y festejo en una estancia colonial

A dos meses del nacimiento de su primer hijo, Eva Bargiela y Gianluca Simeone vivieron uno de los momentos más significativos y únicos desde que se convirtieron en padres. La pareja eligió realizar el bautismo de Faustino en un marco cargado de simbolismo y tradición, rodeados de su círculo íntimo y con una celebración que combinó espiritualidad, calidez familiar y un estilo relajado.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone bautizaron a Faustino

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los templos más emblemáticos del país. Hasta allí llegaron Eva Bargiela y Gianluca Simeone junto a familiares cercanos para presentar a su hijo ante la fe cristiana. El clima fue de pura emoción, con la participación especial de los tíos del bebé, Giovani y Giuliano, quien además asumió el rol de padrino junto a las hermanas de la modelo. Además, se hizo presente la flamante abuela, Carolina Baldini, quien se vio maravillada ante la infraestructura del templo.

Bautismo de Faustino, hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone | Instagram

El momento fue compartido luego en redes sociales, donde la pareja dejó ver algunos instantes de la celebración. Sin caer en grandes exhibiciones, las imágenes reflejaron la intimidad del encuentro y la alegría de los padres primerizos y de sus padrinos -la hermana de Eva y Giuliano, hermano de Gianluca-. Faustino, tranquilo y en brazos de su mamá, fue el centro absoluto de todas las miradas.

El festejo íntimo que compartió Eva Bargiela

De acuerdo con las imágenes posteadas por Eva Bargiela, luego de la ceremonia religiosa, el festejo continuó en una sofisticada estancia de estilo colonial, en un amplio predio al aire libre. Allí, la celebración tomó un tono más distendido, aprovechando el clima veraniego y el entorno natural del lugar. Luces cálidas, sillones de madera y una ambientación sencilla, pero elegante, acompañaron la reunión que se extendió hasta entrada la noche.

Bautismo de Faustino, hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone | Instagram

Uno de los momentos más comentados fue el cierre con la clásica torta de bautismo de dos pisos y una delicada mesa dulce. Entre risas y música, el futbolista fue capturado levantando a su hijo en brazos mientras Eva lo acompañaba con aplausos, en una escena que reflejó el costado más espontáneo de la celebración. “Se puso raro el bautismo”, fue la frase que resumió el divertido momento. Asimismo, no faltaron las tiernas postales familiares donde brillaron las sonrisas de los allegados del niño.

En cuanto al look, el homenajeado lució un conjunto delicado y fresco: un jardinero rayado en tonos suaves combinado con una camisa de lino blanca para el momento de estar frente a la fuente bautismal. Los invitados, en sintonía, eligieron prendas claras y frescas y cortes simples, reforzando la armonía visual del festejo.

De esta manera, Eva Bargiela y Gianluca Simeone cerraron una jornada cargada de emoción, fe y celebración, marcando un nuevo capítulo en la vida familiar que construyen junto a su hijo. El bautismo de Faustino no solo fue un evento religioso, sino también una expresión de unión, alegría y amor compartido.

NB