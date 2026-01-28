¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 28 de enero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 28 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás el día con mucha chispa, pero ojo con querer imponer tu ritmo a todos. En el laburo o estudios, una charla pendiente puede destrabar algo importante. En lo afectivo, bajá un cambio: no todo se resuelve a los empujones. La clave del día: escuchar antes de actuar

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El cielo te pide paciencia y foco. Puede aparecer una preocupación económica o práctica, pero nada que no se solucione con orden. Buen día para tomar decisiones a largo plazo. En el amor, necesitás más seguridad emocional: decilo sin vueltas.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente va a mil y eso juega a favor, sobre todo para reuniones, entrevistas o trámites. Día ideal para comunicar, escribir o negociar. En vínculos, evitá la ironía excesiva: no todos están en tu mismo mood mental hoy.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La Luna activa temas emocionales profundos. Estás más sensible de lo habitual, pero también más intuitivo. Confiá en lo que sentís, sobre todo en temas familiares o afectivos. Buen día para cuidarte y poner límites sanos.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El protagonismo llega solo, pero el desafío es no exagerar. En lo profesional, alguien reconoce tu esfuerzo. En el amor, se te pide más empatía y menos ego. Si bajás un punto la intensidad, el día fluye mucho mejor.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día perfecto para ordenar, planificar y resolver pendientes. Tu capacidad analítica está afilada. Cuidado con la autoexigencia: no todo tiene que salir perfecto. En lo emocional, soltá un poco el control y confiá más.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Las relaciones están en primer plano. Puede surgir una conversación clave con pareja, socio o amigo. Elegí la honestidad antes que la diplomacia vacía. Buen momento para tomar decisiones que te devuelvan equilibrio interno.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hay movimiento interno fuerte. Algo que venías postergando pide resolución. En el trabajo, tu intensidad puede ser muy productiva si la canalizás bien. En el amor, evitá los silencios largos: decir lo que sentís hoy libera.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El día trae ganas de cambio y expansión. Ideal para pensar viajes, estudios o nuevos proyectos. Cuidado con prometer más de lo que podés cumplir. En vínculos, necesitás espacio, pero sin desaparecer del mapa.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Responsabilidades a pleno, pero con resultados concretos. Día ideal para avanzar con objetivos profesionales. En lo emocional, alguien puede pedirte más presencia afectiva. Recordá que mostrar vulnerabilidad no te quita fortaleza.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Estás en tu temporada y se nota. Ideas nuevas, ganas de hacer las cosas a tu manera y de romper rutinas. Excelente día para innovar. En el amor, sé claro con lo que querés: no todos adivinan tus códigos.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La sensibilidad está a flor de piel, pero también la creatividad. Buen día para actividades artísticas o espirituales. En lo afectivo, necesitás contención: buscá personas que te den calma, no más confusión.