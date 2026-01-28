Luego de un exitoso 2025 en la pantalla participante de MasterChef Celebrity (Telefe) y compartir lo cotidiano con sus hijos, Maxi López decidió instalarse en la Argentina para en 2026 comenzar nuevos proyectos laborales; esto implica una mudanza desde Suiza con su pareja, Daniela Christiansson, y sus dos hijos pequeños.

Y todo indica que los nuevos planes de vida del exjugador y su familia comienzan a efectivizarse, ya que recientemente se conocieron los requisitos que la pareja tiene en medio de la búsqueda de su nuevo hogar, que incluye un número mínimo de habitaciones y un presupuesto del monto que están dispuestos a abonar.

Qué busca Maxi López para su nuevo hogar

En los últimos meses, Maxi López organizó su vida familiar y laboral haciendo base en la Argentina, pero viajando frecuentemente a Suiza para estar junto a su pareja, Daniela Christiansson y sus hijos en común, Elle y Lando. Las idas y vueltas lo llevaron a tomar la decisión de regresar a vivir a su suelo natal con su familia, tanto por recibir atractivas ofertas laborales como para seguir compartiendo el día a día con sus tres hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda Nara,

Por ello, luego de culminar con las grabaciones de MasterChef Celebrity y la finalización de su temporada de verano en streaming en Olga, el exjugador viajaría a Suiza para comenzar con la mudanza con su pareja. Pero la búsqueda de lo que será su nuevo hogar en Buenos Aires ya comenzó y lo hacen con un filtro claro, para asegurarse de que la familia ensamblada cuente con todas las comodidades en la casa que alquilarán.

Fue Santiago Sposato en A la tarde (América), quien brindó la información al respecto y aseguró que la pareja busca una propiedad de grandes dimensiones: "Casa importante al agua, cinco dormitorios, barrio El Yacht, pero puede ser Golf, Virazón o Puentes”, indicó al asegurar que las opciones tienen que estar ubicadas en Nordelta, ya que Wanda Nara tiene una propiedad en la zona y es donde más pasa tiempo con sus hijos, por lo que la cercanía a ellos es prioridad.

Además, la pareja tiene un límite de dinero para pagar por la propiedad deseada para alquilar “Presupuesto: entre 18 mil y 20 mil dólares por mes. Tiempo: un año mínimo”. Por supuesto que este último detalle brindado por el periodista llamó la atención, ya que efectivamente la pareja proyecta una larga estadía en el país. Por su parte, Wanda Nara se mostró contenta por la decisión de Maxi López, apoyando sus decisiones para deja en claro que ambos pudieron limar asperezas por el bienestar de sus hijos.