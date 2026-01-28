Nora Colosimo se metió en el escándalo de Zaira Nara en Paraguay y fue letal: “Cuantas quisieran”

Zaira Nara fue envuelta en una polémica que apuntó contra su actitud a la hora de presentarse en un importante evento. Periodistas y usuarios paraguayos fueron en su contra, asegurando malos tratos por su parte, y la modelo no tardó en defenderse. Sin embargo, también recibió el apoyo de su mamá, Nora Colosimo, quien no duda en involucrarse cada vez que ve a sus hijas siendo criticadas en televisión pública. La mamá de Zaira y Wanda utilizó sus redes sociales y dejó una letal frase para los haters de su hija menor.

Nora Colosimo, Zaira Nara

El escándalo de Paraguay y la defensa de Nora Colosimo

Zaira Nara es una de las modelos más requeridas de la Argentina. Sus trabajos con diferentes marcas importantes la llevaron a viajar alrededor de todo el mundo, y a participar de importantes eventos en el exterior. Durante las últimas semanas, sorprendió al pasar unos días en Paraguay, junto a una reconocida cervecería. Sin embargo, su participación generó disgusto a los ciudadanos del país vecino, quienes apuntaron en su contra. El periodista Lucas Renatto explicó en LAM (América) que muchos presentes habían definido a Zaira como "antipánica" o con "cara de pocos amigos". "La verdad es que trabaja de linda, ese es su talento porque carisma no tiene", sentenció.

Ante este suceso, la propia modelo decidió defenderse y compartió una captura de pantalla de un chat que tenía con la persona que la contrató, quien no dudaba en halagarla por su trabajo y agradecerle por su actitud. "Gracias de nuestra parte por venir, ponerle la mejor de las ondas y estar ahí a full, es una divina", se podía leer. Sin embargo, el escándalo no quedó ahí, ya que Nora Colosimo, su mamá, decidió defenderla, posteando la misma historia de Instagram, pero en su perfil. Finalmente, agregó letal: "¡Cuántas quisieran ser Zaira!".

La defensa de Nora Colosimo, tras el escándalo de Zaira Nara

Los dos looks de Zaira Nara para sus noches en Paraguay

A pesar de las polémicas, Zaira Nara volvió a imponer tendencia sensual, durante su presencia en dos eventos importantes de Paraguay. La modelo optó por el sheer dress y las faldas largas tejidas, permitiendo que las transparencias le den ese toque veraniego a sus atuendos de verano. Por un lado, fue por un vestido mocha mousse, que combinaba con su bikini de debajo. Por el otro, una pollera de hasta los tobillos y tiro bajo se lucía con un top strapless, que mezcló el estilo bohemio y cowgirl característico de la modelo.

Looks nocturnos y sensuales de Zaira Nara

Sin embargo, y lejos de que sus looks sean lo único importante, Zaira Nara recibió comentarios de periodistas y usuarios de las redes sociales, tras haber sido acusada de "antipática" durante ambos eventos en Paraguay. Si bien ella salió a defenderse, también recibió el apoyo de su mamá, Nora Colosimo, quien no duda en cuidar de sus dos hijas cada vez que las polémicas aparecen en su familia. De esta manera, volvió a demostrar la relación crecana que tiene con la modelo, y lo mucho que la protege, incluso en el ámbito laboral.

A.E