La letal indirecta de Evangelina Anderson a Martín Demichelis: "Soy la ex de un papá ausente, irresponsable y mentiroso"

Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la polémica tras una fuerte indirecta contra su expareja, Martín Demichelis. En las últimas horas, la modelo y conductora le dio "like" en Instagram a un video publicado por la cuenta libreysuficiente, cuyo mensaje encendió las redes por su crudeza y su posible vínculo con su historia personal.

La letal indirecta de Evangelina Anderson contra su ex, Martín Demichelis

El video incluye un extenso testimonio que habla desde el lugar de una madre separada que se siente señalada y deslegitimada. "Soy la ex de un papá ausente, irresponsable y mentiroso, pero para su familia, sus amigos y su nueva novia, yo soy la mamá soltera loca", dice la voz del clip que Evangelina Anderson decidió respaldar públicamente con su reacción en redes.

El like de Evangelina Anderson que desató el escándalo

La publicación continúa con frases que resonaron con fuerza entre los usuarios: "Soy la tóxica porque pido lo mínimo, la exagerada porque reclamo lo que a mi hijo le corresponde, la manipuladora porque ya no me quedo callada". Un mensaje que pone el foco en el desgaste emocional de quienes crían solas, mientras otros construyen una versión más cómoda de la historia.

Cabe mencionar que la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis se conoció en diciembre de 2024, luego de 18 años juntos y tres hijos en común. Si bien en aquel momento circularon versiones que hablaban de una supuesta infidelidad, meses más tarde, en 2025, la propia participante de MasterChef Celebrity desmintió la existencia de terceros en discordia y aclaró que no iba a dar detalles sobre los motivos de la ruptura "por respeto a sus hijos".

Sin embargo, este "me gusta" no pasó inadvertido y muchos lo interpretaron como una forma sutil de expresar de qué manera vive la separación. El texto del video también hace referencia a las noches sin dormir, las dificultades económicas y el peso de contener emocionalmente a un hijo que pregunta por su padre.

Lejos de un descargo explícito, Evangelina Anderson eligió una vez más el silencio público, pero su gesto en redes fue suficiente para que el mensaje hablara por sí solo. Una indirecta filosa que reaviva su separación con Martín Demichelis y las supuestas tensiones sobre la crianza de sus tres hijos Bastián, Lola y Emma.

¿Evangelina Anderson tiene un nuevo amor?

Luego de desactivar los rumores que la vinculaban con Ian Lucas y mostrarse públicamente soltera a través de sus redes sociales, Evangelina Anderson fue señalada como el nuevo amor de Maxi Kilates, el cantante de "18 Kilates" y expareja de Lucila "La Tora" Villar.

Según reveló Martín Salwe en SQP (América TV), el primer encuentro cara a cara entre la modelo y el artista se habría dado el sábado 17 de enero, durante una fiesta de cumbia llamada C-Baila. Antes de esa noche, el contacto entre ambos habría sido exclusivamente virtual, con seguimiento mutuo en redes sociales, aunque sin likes ni intercambios públicos. Ya en el lugar, la modelo disfrutó del show, bailó, cantó y, siempre según el relato televisivo, pidió pasar al camarín para conocer personalmente al músico, dando inicio a un vínculo que por ahora se mueve entre rumores y expectativa.