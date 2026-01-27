Susana Giménez habló de su serie y fulminó a la China Suárez: "No tiene mi physique du rôle"

En plena antesala de sus 82 años, Susana Giménez, ícono indiscutido de la televisión argentina, volvió a encender la conversación pública al referirse, con honestidad y una pizca de ironía, a uno de los proyectos más esperados de su carrera: la serie que narrará la vida de la diva que marcó a generaciones enteras frente al televisor.

La noticia de la biopic generó un interrogante inmediato en el mundo del espectáculo: ¿quién podría interpretar a Susana en la pantalla? Desde actrices consagradas hasta figuras jóvenes del medio, los nombres comenzaron a circular con fuerza. Sin embargo, fue la propia conductora quien se encargó de despejar una de las versiones que más ruido había hecho.

Susana Giménez y una negativa sin vueltas

En una entrevista reciente para Puro Show (eltrece), Susana Giménez fue categórica al ser consultada por la posibilidad de que la China Suárez se pusiera en su piel. “No, jamás. No tiene physique du rôle tampoco”, lanzó, apelando a la clásica expresión francesa que en el mundo actoral se usa para señalar cuando un intérprete no reúne el físico, la presencia y el porte que un personaje requiere. “Yo soy más”, agregó, con una mezcla de convicción y picardía que forma parte de su sello personal.

Susana Giménez

El comentario no pasó inadvertido, sobre todo porque la exprotagonista de Casi Ángeles ya había interpretado una versión de Susana en el pasado, en Sandro la serie. Sin embargo, la diva dejó en claro que, para este proyecto, busca algo distinto. Para ella, no se trata solo de parecerse físicamente, sino de transmitir una presencia escénica que refleje el magnetismo que caracterizó su carrera durante décadas.

Susana Giménez y el perfil de actriz que imagina para su historia

En ese sentido, la conductora sí se permitió elogiar a Sofía Gala Castiglione, protagonista de la serie sobre Moria Casán. “Es una actriz genial, que puede hacer cualquier cosa”, dijo, marcando una diferencia clara entre el talento actoral que admira y las elecciones que descarta para su propia biografía. Aunque todavía no hay una intérprete confirmada, Susana aseguró que el proyecto sigue avanzando y que los guiones ya están en proceso de escritura.

La China Suárez

Durante años, la diva se mostró reticente a la idea de contar su vida en una serie, pero hoy reconoce que el contexto cambió. “Ahora todo el mundo cuenta todo”, deslizó, en referencia al auge de las biopics y relatos íntimos en las plataformas. Lejos de la nostalgia, Susana parece mirar este nuevo capítulo con curiosidad y cierta expectativa. No solo se trata de repasar su recorrido profesional, sino también de dejar una versión propia de su historia, con sus luces, sus contradicciones y su inconfundible estilo.

Así, mientras el casting sigue siendo una incógnita y las especulaciones no se detienen, Susana Giménez vuelve a demostrar que incluso cuando habla de su pasado, lo hace con la misma autoridad con la que construyó su lugar en la televisión: diciendo lo que piensa, marcando límites y reafirmando, una vez más, que su figura no admite imitaciones livianas.