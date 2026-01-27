Luis Ventura se sinceró sobre Morena Rial: "Me da mucha pena cómo terminó"

En el programa Bondi Live, conducido por Ángel de Brito, el periodista Luis Ventura se permitió una confesión íntima y sincera sobre su vínculo roto con Morena Rial, una relación que durante años fue cercana, mediática y también conflictiva. “Me causa dolor cómo terminó todo”, dijo el conductor. Y en esa frase resumió una historia que tuvo contención, confianza, exposición y, finalmente, una ruptura definitiva.

Luis Ventura se sinceró sobre su relación con Morena Rial

Luis Ventura explicó que hoy están totalmente distanciados y que la decisión no fue suya. “Yo estuve cuando tenía que estar”, remarcó, dejando en claro que acompañó a Morena Rial en sus momentos más difíciles, incluso cuando muchos otros se alejaron.

Uno de los puntos centrales de su relato fue el episodio que, según él, terminó de romper el vínculo. El conductor recordó cuando en Secretos Verdaderos contó que la mediática estaba embarazada. Tal como comentó, lo hizo desde un lugar informativo, sin imaginar el impacto personal que tendría.

“La conté como noticia, como tantas otras”, relató. Pero la reacción de Morena fue inmediata y contundente. “Me dijo que era un lengua larga, que era un pel...”, confesó Ventura, sin suavizar las palabras.

Ese momento marcó un antes y un después. El periodista explicó que sintió que, a partir de ahí, la relación cambió para siempre. No solo por la discusión puntual, sino porque se quebró la confianza.

Mensajes, abogados y una distancia definitiva

Lejos de calmarse con el tiempo, la situación se volvió aún más compleja. Luis Ventura contó que recibió mensajes del abogado de una amiga de Morena, lo que terminó de confirmar que el vínculo ya no tenía retorno. Según su relato, no hubo una charla final ni un cierre emocional. Simplemente llegó un punto en el que Morena y su entorno tomaron la decisión de que él no tenía que estar más. Y él, aunque con dolor, decidió respetarlo. “Ellas tomaron la decisión de que yo no tengo que estar. Y no estoy”, dijo, con una frase que sonó más a despedida que a enojo.

A diferencia de otros conflictos del mundo del espectáculo, Ventura eligió no escalar la polémica. No insultó, no provocó y no dejó la puerta abierta a una reconciliación mediática. Su postura fue clara: aceptar la distancia, aunque duela. Una historia que empezó con confianza y terminó en silencio. Y que, esta vez, Luis Ventura decidió contar sin gritos, pero con el peso de alguien que siente que hizo todo lo que pudo.

BR