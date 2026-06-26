María Vázquez reinventó el uso del cinturón de cuero con un original truco de superposición

María Vázquez compartió su look y marcó tendencia con un detalle que no pasó desapercibido en sus redes sociales. La empresaria apostó por un truco de styling que logró transformar un conjunto clásico en una propuesta fashionista y súper chic.

El original truco de styling que eligió María Vázquez

María Vázquez volvió a dar una lección de estilo con una apuesta que combina creatividad, elegancia y mucha personalidad. Reconocida por su estética boho chic y por anticiparse a las tendencias, la modelo compartió en su cuenta de Instagram un look en el que un simple accesorio logró acaparar todas las miradas.

Se trata de un doble cinturón que redefine por completo la forma de llevar un pantalón de jeans. Lejos de conformarse con un único complemento, la esposa del polista Adolfo Cambiaso decidió superponer dos cinturones de cuero, uno negro y otro marrón, creando un efecto visual llamativo que aporta profundidad y movimiento.

María Vázquez

El resultado es una propuesta que mezcla influencias western, bohemias y rockeras, tres corrientes que vuelven a dominar las colecciones de la temporada. El diseño elegido por María Vázquez está confeccionado en cuero con textura granulada y se encuentra completamente decorado con pequeñas tachas metálicas doradas distribuidas por toda la pieza.

Además, ambos cinturones incorporan una hebilla rectangular plateada que aporta un sutil contraste de materiales. Sin embargo, el verdadero diferencial está en la manera de llevarlo. Gracias a su formato de doble vuelta, el cinturón permite rodear dos veces la cintura antes de dejar caer uno de sus extremos sobre el delantero del pantalón. María Vázquez no sólo lo llevó de esta manera sino que combinó dos colores generando así una superposición de colores, texturas y líneas.

María Vázquez marcó tendencia con cinturones superpuestos

Este truco de estyling hizo que el accesorio se convirtiera en el eje absoluto de su outfit. Apasionada por la moda y las nuevas tendencias, María Vázquez no dudó en recurrir a este recurso que busca transformar al cinturón en un ítem decorativo capaz de potenciar un atuendo.

Así completó María Vázquez su look con cinturones como protagonistas

En la parte superior, María Vázquez lució una blusa de mangas largas confeccionada en una delicada tela de cuadrillé en tonos azul y beige. La prenda se destacó por su gran cuello XL con volados y terminaciones blancas. Asimismo, sumó un pantalón de jean en color gris con efecto degastado. Esta silueta clásica permitió resaltar aún más la composición creada por los dos cinturones superpuestos que eligió para su look.

Su estilismo se completó con varios collares dorados de distintas longitudes con dijes protagonistas y unas gafas en degradé en tonalidad caramelo. Ambos accesorios agregaron un aire bohemio y romántico a su estética ideal para el día. De esta manera, María Vázquez reinventó el uso del cinturón de cuero con un original truco de superposición y se llevó todas las miradas en las redes sociales.