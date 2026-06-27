Así es el restaurante de Ernestina Pais: su refugio lejos de los medios que resistió a la pandemia y quedó atravesado por la tragedia

Ernestina Pais sufrió un trágico accidente ferroviario cuando cruzaba con su vehículo un paso a nivel ubicado en San Isidro. La noticia causó conmoción y dolor en sus allegados pero también en todos aquellos que trabajaron con ella, ya sea en el mundo del espectáculo como en su restaurante Milión.

Cómo es Milión, el sueño que pudo cumplir Ernestina Pais

La muerte de Ernestina Pais no solo dejó un profundo vacío en el mundo de la televisión. Además de su extensa trayectoria como conductora y periodista, la comunicadora había encontrado en la gastronomía una nueva pasión. Por esta razón, comenzó hace tiempo atrás un negocio culinario llamado Milión.

El mismo es un restaurante porteño ubicado en el barrio de Recoleta que logró destacarse por una propuesta innovadora en la que la cocina convive con el arte, la música y el teatro. Lejos de ser un sitio tradicional, Milión fue concebido como una experiencia integral. Cada uno de sus espacios invita a los visitantes a recorrer un universo donde la gastronomía se combina con distintas expresiones culturales.

Milión, el restaurante que tenía Ernestina Pais en Recoleta.

La propuesta se extiende a lo largo de sus diferentes pisos, el jardín de invierno y sus terrazas, ambientes que combinan arquitectura, diseño y una programación artística pensada para transformar cada visita en una experiencia diferente.

En materia gastronómica, el restaurante ofrece una cocina de primer nivel acompañada por una cuidada carta de alta coctelería de autor e infusiones premium de Tealosophy. El menú incluye versiones contemporáneas de distintos platos, diseñadas para maridar con los exclusivos cócteles de la casa, y propuestas para distintos momentos del día, desde almuerzos y meriendas hasta cenas.

Milión, el restaurante que tenía Ernestina Pais en Recoleta.

Sin embargo, la identidad de Milión va mucho más allá de la cocina. El espacio también funciona como una plataforma dedicada al arte inmersivo, donde los comensales pueden interactuar con muestras visuales especialmente diseñadas para integrarse al recorrido del lugar.

A esa experiencia se suman ciclos de teatro independiente en formatos íntimos y exclusivos DJ sets en vivo, que acompañan las noches con una cuidada selección musical y convierten al sitio en uno de los puntos de encuentro más originales de la escena gastronómica y cultural porteña.

Para Ernestina Pais, Milión representó mucho más que un emprendimiento comercial. En varias entrevistas, la periodista dejó en claro que fue un proyecto en el que volcó años de trabajo y creatividad, apostando por un concepto que combina gastronomía, cultura y entretenimiento.

Milión, el restaurante que tenía Ernestina Pais en Recoleta.

El camino de Milión estuvo lejos de ser sencillo. En plena pandemia del coronavirus, el restaurante debió enfrentar uno de los momentos más difíciles debido a las restricciones sanitarias, el cierre total de actividades y la incertidumbre económica. Sin embargo, Ernestina Pais nunca perdió las esperanzas y siguió adelante con su proyecto aunque reconoció que fue duro transitar este momento.

Durante una entrevista radial, la actriz reveló el difícil contexto que atravesó durante aquellos años. "Fueron un montón de cosas que sucedieron en pandemia", señaló. Y agregó que a esto le sumó la perdida de sus dos socios. Uno de ellos sufría una enfermedad preexistente que se agravó durante el coronavirus, mientras que la otra socia, Silvina, falleció de manera repentina tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

Qué pasará con Milión tras la muerte de Ernestina Pais: el comunicado que lanzó el negocio gastronómico

Horas después del fallecimiento de Ernestina Pais, la cuenta del restaurante lanzó un comunicado para contar que "permanecerá cerrado" tras la triste noticia. "Con muchísimo dolor queremos contarles que hoy y mañana Milión permanecerá cerrado", expresa el escrito compartido en Instagram. No obstante, asegura que la próxima semana seguirá funcionando con normalidad. "El lunes volveremos a abrir nuestras puertas para seguir cuidando y haciendo crecer esta casa que tanto amaba, de la manera en que creemos que a ella le hubiera gustado: con amor y alegría", agrega.

El comunicado que lanzó Milión, el restaurante de Ernestina Pais

Por último, le dedica unas sentidas palabras a su dueña: "Gracias de corazón por todos los mensajes de cariño y acompañamiento. Te vamos a extrañar muchísimo, Ernes". De esta manera, Milión, el restaurante de Ernestina Pais y su refugio lejos de los medios, resistió a la pandemia y quedó atravesado por la tragedia.