Sofía, la niñera de Mirko y Milenka, mostró el tierno regalo que recibió por su cumpleaños: “Mis bebotes”

Mirko y Milenka protagonizaron un tierno momento al agasajar a su niñera, Sofía Chiodi, por su cumpleaños. Durante su estadía en Estados Unidos junto a ellos por el Mundial 2026, la mujer compartió su reacción al ver cómo la sorprendieron en su día.

Así sorprendieron Mirko y Milenka a su niñera, Sofía Chiodi

Mientras acompaña a Marley y a sus hijos en su estadía en Estados Unidos, Sofía Chiodi vivió un cumpleaños muy especial. La niñera de Mirko y Milenka compartió en sus redes sociales el emotivo regalo que recibió de los pequeños, quienes la sorprendieron con un detalle cargado de cariño que rápidamente enterneció a sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, Sofía Chiodi publicó un video en el que se la ve caminando por las calles de Estados Unidos mientras abre el paquete que le habían preparado los hijos de Marley. Al descubrir el contenido, no pudo ocultar su emoción. "Wow chicos, está buenísimo", expresó al ver que se trataba de un buzo de una reconocida firma deportiva, con un diseño de franjas en tonos beige, amarillo y azul.

Mirko junto a Sofía Chiodi

Visiblemente conmovida por el gesto, enseguida se acercó a Mirko para agradecerle con un tierno gesto. "Me encanta, gracias bebé", le dijo mientras lo abrazaba y le daba un beso. Antes de finalizar el video, volvió a expresar el cariño que siente por ambos niños: "Los quiero mucho, muchas gracias".

La historia estuvo acompañada por otro detalle que emocionó aún más a sus seguidores: una imagen del dibujo que el propio Mirko realizó especialmente para ella. En la hoja, el pequeño escribió con dedicación: "Feliz cumpleaños". Junto al video, Sofía Chiodi resumió el momento con una frase que conmovió a sus seguidores: "El regalo de mis bebotes".

Sin dudas, este posteo dejó en evidencia el fuerte vínculo que la mujer construyó con los hijos de Marley a lo largo de los años y la importancia que ocupa dentro de la familia. De esta manera, Sofía, la niñera de Mirko y Milenka, mostró el tierno regalo que recibió por su cumpleaños: un original abrigo y un dibujo muy especial.

El especial vínculo que une a Sofía Chiodi con Mirko y Milenka

Sofía Chiodi es profesora y la persona a cargo de Mirko y Milenka, los hijos de Marley. Su principal misión era garantizar la continuidad educativa del niño mientras recorría distintos países junto a su papá en el ciclo Por el Mundo (Telefe). Sin embargo, con el paso del tiempo, esa relación profesional dio lugar a un vínculo mucho más profundo.

Después de más de cinco años compartiendo experiencias, viajes y momentos cotidianos, Sofía Chiodi pasó a convertirse en una figura indispensable en la vida de Mirko, con quien desarrolló una relación basada en el cariño, la confianza y la complicidad.

Cuando nació Milenka, Sofía Chiodi se encontraba viviendo en España pero al saber que el conductor viajaría con sus dos hijos a Estados Unidos no dudó en unirse al viaje y cuidar de ella como también de su hermano Mirko. En las últimas semanas, ella compartió distintas postales de los paseos que disfruta junto a ellos y cosechó una lluvia de "likes".

Uno de los más comentados fue una salida a una plaza para aprovechar una calurosa jornada al aire libre, que fue compartida por el propio Marley en su red social. En las imágenes se pudo ver a Mirko y Milenka con looks frescos y veraniegos, jugando felices sobre una superficie con agua mientras reían y disfrutaban del momento. A pocos metros, Sofía Chiodi permanecía atenta a cada uno de sus movimientos, reflejando una vez más el rol fundamental que ocupa en el día a día de los pequeños y el entrañable lazo que los une.